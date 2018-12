Lehúzós karácsonyi hitelekre figyelmeztet az MNB

A kis összegű "karácsonyi" fogyasztási kölcsönök, azaz a tartós fogyasztási cikkek megvásárlására (is) köthető, az áruházi közvetítőknél akár azonnal igényelhető áruhitelek körében egyre kevesebb pénzügyi intézmény kínál 0 százalékos teljes hiteldíj mutatójú (THM) konstrukciót. Egy 200 ezer forintos összegű, egy éves futamidejű termék esetében pl. már csak két ilyen intézmény van - derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ingyenes Hitel- és lízingtermék-választó alkalmazásának november végi adataiból.A 13-28 százalék közötti THM-ek ma viszonylag kedvezőbbnek számítanak e terméktípusban, a piaci ajánlatok fele pedig a jelenleg 39,9 százalékos, törvényi maximális THM közelében van. Több áruhitel futamideje egyre hosszabbodik, létezik már 7 éves futamidejű konstrukció is.Élesebb lehet a verseny az - itthon legnagyobb volumenben igényelt - szabadon felhasználható személyi kölcsönöknél, amelyek esetében a mostani ajánlatok egyharmada súrolja az e terméktípusra vonatkozó 24,9 százalékos THM-plafont. A személyi kölcsönöknél (is) egyre több a változó kamatozású ajánlat, amelynél - különösen hosszabb, több éves - futamidőnél az ügyfél a kamatváltozás kockázatát is magára vállalja.Magyarországon ma mintegy 40 pénzügyi intézmény kínál rövidebb futamidejű, kis összegű fogyasztási hitelt, s e kölcsönök harmadát nem bankok, takarékszövetkezetek, hanem pénzügyi vállalkozások nyújtják.Számos fogyasztási hitelnél egyszeri (pl. hitelképesség-vizsgálati, folyósítási) vagy rendszeres (pl. folyószámla-vezetési stb.) költséget írnak elő. Ezek ugyanakkor - a kölcsön minden költségét bemutató - THM részének számítanak. A THM-en kívüli teherrel járhat viszont, ha az ügyfél előtörleszteni, módosíttatni szeretné hitelszerződését pl. a futamidő meghosszabbításával, ha késedelembe esik, illetve ha a hitel igénybevételéhez elő nem írt kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. a jövedelemkiesésre szóló biztosítást) vesz igénybe.A hitel típusától, s az azt kínáló pénzügyi intézménytől függően egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos "karácsonyi" fogyasztási hitelnél akár 45 ezer forint eltérés is lehet a teljes visszafizetendő tartozásnál.