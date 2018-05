Még csak ezután jön a java a céges hitelek piacán

Csonka Tibor ügyvezető igazgató OTP Bank Nyrt. Csonka Tibor 2002-ben végzett a gödöllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, 2002 óta dolgozik az OTP Banknál. 2005-től nagyvállalati ügyfélkapcsolati igazgatóként tevékenykedett, 2007-től... Tovább »

: A kedvező makrogazdasági körülmények, az irányadó kamatlábak történelmi mélypontra süllyedése, illetve a kkv-szektor bővülését támogató Piaci Hitelprogram (PHP) hatásaként a vállalkozói hitelfelvételi kedv is dinamikusan növekszik. A bizakodó hangulat jó táptalaja annak, hogy a vállalkozások merjenek hosszú távú lehetőségeikre, versenyképességük növelésére koncentrálni, amely elsősorban beruházási kedvük növekedésében és így hosszú távú finanszírozási igényükben nyilvánul meg.Ágazatok tekintetében elsőként az építőipart, ezen belül a lakásépítést és az irodaépületek fejlesztését emelem ki. Igaz ez továbbá a projekthitelekre és ezen tevékenységet végző vállalatok beszállítóira is. A mezőgazdasági szektor pedig régóta stabilan növekvő hitelfelvevő ágazat. A feldolgozóiparban a beruházási, a kereskedelemben a rövid lejáratú finanszírozás növekedése látványos az utóbbi egy-két évben.A hitelkereslet növekedése elsősorban a gazdasági szereplőknek a jövőbe vetett bizalmától függ. A kkv-k egyre nagyobb hányada ismeri fel, hogy üzleti aktivitásuk, és ezzel párhuzamosan árbevételük növeléséhez hitelre van szükségük. Tehát a vállalkozások hitelek iránti nyitottsága erősödik, nem pedig a kínálati oldalon történtek változások, ezt visszaigazolja, hogy végre ismét nettó hitelfelvevővé váltak a magyarországi vállalkozások.A kereslet növekedése okán az ügyfelekért, egyes ügyfélszegmensekért komoly verseny folyik a piacon. A profitéhség szót azért nem használnám, mert sokszor már olyan konkurens árazással találkozunk, ami nem ad lehetőséget számottevő profit elérésére, sokkal inkább ügyfélszerzésre és - megtartásra.Eddig inkább elszívó hatást gyakoroltak az uniós pályázatok, vagyis sok esetben a banki finanszírozás helyett, vagy a hitelfelvételi döntést elhalasztva vették igénybe a vállalkozások. Ugyanakkor a kiegészítő jelleg is működik: sokszor az uniós pályázatok mellé kérnek a cégek banki finanszírozást. A banki elő- és társfinanszírozás az uniós pénzekhez kapcsolódóan 2018 második felében, illetve a következő két évben jelenhet meg még erőteljesebben. Az uniós pénzek kifutásával ugyanakkor mindenképp nőni fog a beruházási hitelek iránti kereslet. Az EU-forrásból gazdálkodók az alapanyagárak, kivitelezési költségek növekedése miatt igényelhetnek banki finanszírozást. Ha utólag visszatekintünk majd, valószínűleg azt fogjuk látni, hogy az uniós pénzek a 2018-2019-es hitelpiaci számokra nagyobb pozitív hatást gyakorolnak, mint a 2017-es évben tették.Az egyes pénzintézetek üzleti stratégiája jelentősen eltér egymástól ezen a téren, bankunk szempontjából továbbra is azt tudom mondani, hogy eddig sem vállaltunk a megengedettnél nagyobb kockázatot és ezek után sem tervezzük.Fontosnak tartom kiemelni, hogy az OTP Businessnél nem a hitelezési feltételekben szeretnénk a versenytársakat lekörözni, hanem a kiszolgálás minőségében és gyorsaságában. Hiszünk abban, hogy felkészült munkatársaink a klasszikus banki termékek közvetítésén felül valódi partnereivé, tanácsadóivá tudnak válni a hozzánk forduló vállalkozásoknak. Továbbá folyamatosan dolgozunk azon, hogy ügyfeleink számára minél több valódi értékteremtő szolgáltatást nyújtsunk, mellyel az adminisztrációban és mindennapi ügyvitelben támogatjuk vállalkozói ügyfeleinket.A jövőbeni kamatváltozás valóban kockázati tényezőnek számít. A piacon egyre többen keresik a fix kamatozású hiteleket 5 éven túli beruházási hitelek esetén. Az új kihelyezésekben a fix kamatozású hitelek aránya 20-30%-nál nem magasabb, de mindenképp növekvő tendenciát mutat.Az intézményi garanciavállalás fontos szerepet tölt be a gazdaság lendületét adó kkv-szektor forráshoz jutási lehetőségeiben. A válságból való kilábalás idején a vállalatok növekedési pályára segítésekor a garanciaszervezetek szerepe kiemelt volt, jelenleg pedig az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően javult a kérelmek bírálati, átfutási ideje, illetve csökkentek a kezességi díjak. Ugyanakkor a jelenlegi szerepét a garantőröknek tovább növelné, ha emelkedne a megállapodásos ügyletek esetében alkalmazott maximális kezességvállalás összege, mellyel egy további szeletét lehetne kiszolgálni finanszírozási termékekkel a kkv-knak, ezáltal elősegíteni a gazdasági növekedés hatékonyságát.Ahhoz, hogy a kkv-piacon sikeresen versenyezni tudjanak a bankok, növelniük kell a hatékonyságukat. Ennek nagyon fontos mozgatórugója a digitalizáció.Egyrészt amely folyamatot csak lehet, megpróbáljuk egyszerűsíteni, papírmentesíteni és felgyorsítani. Nemcsak hiteloldalon, hanem pl. a számlanyitásnál, a mindennapi tranzakcióknál az elektronikus csatornák használatával, így csökkentve az adminisztrációs terheket, megkönnyítve a céges könyvelők, pénzügyesek munkáját. A vállalkozói ügyfélkör az okos ATM-ek használatával a munkarendjüktől függetlenül éjjel és nappal fizethetnek be pénzt a számlájukra, az összeg pedig szinte azonnal meg is jelenik. Az ilyen és ehhez hasonló szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel tud az OTP Business megfelelni a digitalizáció kihívásainak és az ügyfelek egyre növekvő igényeinek.Másrészt minden vállalkozónak egy komoly partnerre van szüksége, nem egyszerűen bankra, hanem egy pénzügyi tanácsadóra, aki megérti a cég alapműködését, pénzügyi műveleteket, tranzakciókat javasol adott szituációkban, és például előre tudja jelezni a cégnek, még mielőbb az felismerné, hogy hitelre van szüksége. Erre is szolgál az eBIZ by OTP Business szolgáltatása, amelynek legnagyobb előnye, hogy egy felületen látja a vállalkozó az összes bejövő és kimenő számláját, ezzel az egész cash-flow-ját átlátja, nyomon követi bármelyik pillanatban. A szolgáltatás a hét minden napján elérhető, ez alapján ügyfeleink sokkal biztosabb és pontosabb képet kapnak arról, hogy mikor milyen kimenő és bejövő tételekre számíthatnak. Időt, pénzt spórolhatnak így, hatékonyabbá tehetik működésüket.