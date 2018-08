Nagy növekedés a Garantiqánál

A Garantiqa kezességvállalásával. A társaság elsődleges célja, hogy egyre több olyan vállalkozáshoz jusson el az állami kezesség, amelyek e nélkül nem juthatnának finanszírozási forráshoz.Búza Éva vezérigazgató szerint a Növekedési Hitelprogram 2017. évi kivezetésével kapcsolatos félelmek sem igazolódtak, a hitelezési dinamika továbbra is magas, az állami kezességvállalás népszerűsége pedig folyamatosan nő.A vállalati szektor kielégítetlen finanszírozási igénye továbbra is jelentős: az MNB 2018. júniusi jelentése szerint, összhangban a kereslet kedvező alakulásával, az alacsony kamatkörnyezettel, és a kkv-hitelek bővülésével. A jegybanki szakértők a teljes vállalati hitelezés esetében átlagosan évi 6 százalékos, a kkv-hitelezés estében pedig 6-8 százalékos bővülésre számítanak 2020-ig.A Magyar Fejlesztési Bank egy korábbi kutatása szerint ugyanakkor. A finanszírozási hiányosságokkal érintett vállalkozások többsége az elutasítástól tartva fel sem vette a kapcsolatot a pénzintézetekkel. A Garantiqa az ősz folyamán éppen ezért fordul közvetlenül a vállalkozásokhoz: a nyilvánosan elérhető adatok alapján több mint 10 ezer hazai vállalkozás garanciaképességi vizsgálatát végezte el a társaság, amely eredményeként hitelfelvétel során a Garantiqa készfizető kezességvállalása bevonható. A tervek szerint szeptemberben a GarantiqaBúza Éva szerint a Garantiqa mára a hazai kkv-finanszírozás egyik legmeghatározóbb szereplője, minden ötödik kkv-hitel a Garantiqa kezességvállalásával realizálódik. A társaság további növekedése mellett kiemelten fontos cél, hogy minél több hazai mikro- kis- és középvállalkozást sikerüljön megismertetni az állami kezességvállalásban rejlő előnyökkel. Ezzel támogatva azon vállalkozások finanszírozáshoz jutását, amelyek az állami kezességvállalás nélkül nem is jutnának hitelhez vállalkozásuk fejlesztéséhez, működtetéséhez.A megalapításának 25 éves évfordulóját tavaly ünneplő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. eddigi működése során 400 ezer szerződés keretében, 5000 milliárd forint összegű hitelhez nyújtott már kezességvállalást.