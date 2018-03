Nagy összeget folyósított Magyarországnak az EIB (2.)

Az EIB az Európa Tanács Fejlesztési Bankkal (CEB) közösen 184 millió euró hitelt nyújt a Pécsi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésére, az erről szóló szerződést Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára írta alá a bankokkal a tárca közleménye szerint.Vazil Hudak, az EIB alelnöke elmondta: az EIB 1990 óta mintegy 20 milliárd eurót nyújtott Magyarországnak különböző projektek finanszírozására, ebből már 10 milliárd eurót visszafizettek.Az EIB tavaly elsősorban a kis- és középvállalkozásokat segítő projekteket, a különböző városi fejlesztéseket és az ország versenyképességének javítását célzó programokat finanszírozta - tette hozzá az EIB alelnöke.Vazil Hudak elmondta: a tavalyi forrásokból az EIB által Magyarországnak nyújtott hitelek 702 millió euróra rúgtak, a bankcsoporthoz tartozó Európai Befektetési Alap (EIF) 70 millió euró összegű befektetést és garanciát nyújtott különböző magyarországi projektekhez. Közölte: az EIB Magyarországnak adott hitelei a magyar GDP 0,63 százalékát teszik ki, az európai uniós országok projektjeihez átlagosan a GDP 0,46 százalékát adja kölcsönként évente az EIB.Az MTI kérdésére az alelnök elmondta: az idén is tartják az előző évek hitelezési átlagát, 2018-ban várhatóan mintegy 600-700 millió euró forrást ad majd az EIB magyarországi projektek támogatására.Vazil Hudák, az EIB alelnöke és az Európa Tanács Fejlesztési Bank nevében eljáró Carlo Monticelli alkormányzó egy jelentős hitelszerződést is aláírt csütörtökön Budapesten. Ennek értelmében az Európai Beruházási Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja együttesen 184 millió euró összegű kedvezményes hitelt nyújt Magyarországnak a Pécsi Tudományegyetem és a budapesti Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésére - közölte Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint.Hozzátette: a két, egyenként 92 millió euró összegű kedvezményes, hosszú lejáratú forrás az egyetemek oktatási-infrastruktúra fejlesztését a tudományos kutatás előmozdítását, a felsőoktatási intézmények nemzetközi színtéren való hatékony és eredményes fellépését elősegítő beruházások refinanszírozását célozza 2020-ig.Az NGM közleménye szerint a nemzetközi pénzintézetek által is támogatott fejlesztés keretében a Testnevelési Egyetem három fő helyszínen (Alkotás utcai tömb, Csörsz utcai tömb és Velence Sporttelep) hajt végre olyan, a testnevelés oktatását, annak fejlesztését, a sporttudományokkal kapcsolatos magas szintű kutatások elvégezését elősegítő infrastrukturális és technológiai beruházásokat, melyek lehetővé teszik, hogy hosszú távon az egyetem európai szintű oktatási-kutatási központtá váljon.A tervek szerint 2018-ban a felújítási és modernizációs munkálatokat kívánják elvégezni, 2019-ben várhatóan megvalósul a Velencei Vízisport-telep felújítása, illetve a sportszálló létesítése, míg 2020 nyarára várhatóan befejeződik az új kollégiumi férőhelyek, sportszálló, fedett és a szabadtéri atlétikai, illetve egyéb sporttelepek létesítése a budapesti helyszíneken.A Pécsi Tudományegyetem által tervezett beruházások célja elsősorban a nemzetközi hallgatói létszám növelése (3500-ról 5000-re 2020-ig), továbbá az oktatási és kutatási tevékenység színvonalának emelése, annak érdekében, hogy az egyetem a régió és Európa meghatározó oktatási központjává válhasson. A legtöbb külföldi hallgatót számláló orvosi kar fejlesztése teszi ki a beruházási költségek 60 százalékát. Ezen kívül a projekt tartalmazza további 9 kar épületeinek és kutatási létesítményeinek fejlesztését és bővítését, melynek során összesen közel 15 000 négyzetméter új hasznos terület jön létre.