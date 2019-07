Napi 2 milliárd forint felett jár a magyar lízingpiac

A lízingpiacon belül a gépeknél volt kiugró eredmény, ebben a szegmensben 35 százalékkal nőtt a finanszírozott összeg, de a járműfinanszírozás is két számjegyű bővülés mutatott. Emellett az MNB kedvezményes programjában, az NHP Fixben is jól szerepeltek a lízingkonstrukciók. A Magyar Lízingszövetség szerint a második félévben is emelkedőn marad a piac, az év egészében minimum 10 százalékos bővülés lehet.A személy- és kisteherautóknál a finanszírozott összeg 11 százalékkal 132 milliárd forintra nőtt. Bár a növekedés üteme elmarad a teljes piac 14 százalékos bővülésétől, ez az összeg jelentős részét - 35 százalékát - adta a kihelyezéseknek.2018-ban a magánszemélyek finanszírozásában volt látható a legdinamikusabb növekedés, ez 2019-re megállt. Visszafogottabb volt a növekedés a szintén komoly piacnak számító tehergépjárművek, nagyhaszongépjárművek terén. Itt az eladások is csak mintegy 2 százalékkal emelkedtek, míg a lízingcégek 5 százalékkal többet tudtak kihelyezni, mint a tavalyi évben.Az átlag feletti bővülés következett be a flottapiacon, a kihelyezett összeg 16 százalékkal 46,5 milliárd forintra ugrott. A mezőgazdasági gépeknél a finanszírozott összeg 45,2 milliárd forintot tett ki, ez pedig 15 százalékos emelkedésnek felel meg.Magyar Lízingszövetség értékelésében kiemeli, hogy az építőipari növekedés a lízingpiacon is nagyon jól látható. Ugyanis az építőgépeket 14,5 milliárd forint értékben finanszírozták a lízingcégek, ez pedig 29 százalékos emelkedést jelent.A termelőgépeknél, berendezéseknél a tavalyi megtorpanás után ismét bővülés volt tapasztalható: 35 százalékkal 36 milliárd forintra nőtt a finanszírozott összeg, ennél nagyobb összegre legutóbb 2012 első félévében volt példa.Az első félévben elért 14 százalékos lízingpiaci növekedés után a második félévben lassulhat a tempó Nyikos Katalin, a Lízingszövetség elnöke szerint, de összességében így is 10 százalék feletti növekedés várható a piacon.