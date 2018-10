Nem nyugszik az MNB: az ügyészségre viszik Gyurcsányék cégének ügyét

E tevékenység csak az MNB engedélyével végezhető, de ilyen az Altusnak nem volt

Az MNB 2018 augusztusában 15 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki az Altus Portfólió Kft.-re engedély nélküli pénzkölcsönnyújtási tevékenység miatt. A jegybank megállapította, hogy a társaság két év alatt, mintegy 400 millió forintnyi pénzkölcsönt nyújtott jogosulatlanul magánszemélyeknek, cégeknek.- emlékeztetett az MNB igazgatója.Barnóczki Péter elmondta, a jegybank ezzel egy időben büntető feljelentést is tett a társaság ellen. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ugyanakkor a napokban "bűncselekmény gyanújának hiányában" elutasította, hogy nyomozást kezdjen az ügyben. Az MNB igazgatója szerint azonbanA rendőrség egyik érve szerint például a hitelt nyújtó cég által kikötött, és az adós által elfogadott kamat nem tekinthető ellenértéknek, ilyennek csak a regisztrációs díj vagy a kezelési költség minősülne. Ez teljesen ellentétes a közgazdaság alapelveivel, a jogszabályokkal és a hazai bírói gyakorlattal is - hangsúlyozta Barnóczki Péter.Az Altus által végzett jogosulatlan tevékenység nagyságrendjének érzékeltetésére kifejtette, számos, MNB engedéllyel rendelkező, üzletszerű kölcsönnyújtást végző pénzügyi vállalkozás nem éri el az Altus tevékenységének volumenét."Ez szakmai kötelességünk, hiszen a jogosulatlan pénzügyi tevékenység ellen nem csak felügyeleti, de büntetőjogi eszközökkel is fel kell lépni" - fogalmazott az MNB igazgatója.Előzmények: