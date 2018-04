Pár perc, és számládon a pénz: száguld a magyar lakosság új kedvence

Ne maradjon le a jövő szerdai Hitelezés 2018 konferenciáról! Itt jelentkezhet: ÁTTEKINTÉS

Tavaly óta elérhető meglévő ügyfeleink számára a bank mobilapplikáción keresztül teljesen online igényelhető és folyósított személyi kölcsön. A szolgáltatás keretében a nálunk számlát vezető ügyfelek személyre szóló ajánlatot kapnak a mobilalkalmazásban, és ha érdekli őket a lehetőség, néhány lépésben igényelhetnek személyi kölcsönt az ajánlatban szereplő összeg erejéig. A folyamaton végighaladva akár 7 perc alatt megtörténik az automatikus bírálat és az igényelt hitelösszeg folyósítása az ügyfél CIB Banknál vezetett bankszámlájára. A szolgáltatás gyakorlatilag napról napra egyre népszerűbb, ügyfeleink kedvelik ezt az innovatív megoldást, ezt mutatja az is, hogy mostanra az applikáción keresztül érkező igénylések az összes személyi kölcsön folyósításunk egyötödét adják.A kényelmes és gyors online hitelfelvételi lehetőség mellett a CIB Banknál érhető el a piac egyik legkedvezőbb személyi kölcsöne, ráadásul az alacsony, akár 7,77% kamat (THM: 11,73%) mellett akár 10 millió forintot is felvehetnek az ügyfelek. Mindezeknek köszönhetően folyamatosan nő a személyi kölcsön kihelyezésünk, ezt jól mutatja, hogy az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest 67%-kal nőtt a bankunk által folyósított személyi hitel volumen. Célunk, hogy továbbra is fenntartsuk ezt a növekedést.Ahogy említettem, az ár fontos tényező, illetve úgy látjuk, egyre nagyobb igény mutatkozik a magasabb kölcsönösszegekre, ezért fontos, hogy nálunk 300 ezer forinttól 10 millió forintig igényelhető a személyi kölcsön.Emellett kiemelt szerep jut az olyan pluszszolgáltatásoknak, mint az ingyenes telefonos előbírálat: a CIB Banknál az érdeklődők akár 10 perc alatt megtudhatják, milyen összegű hitelt tudunk nekik adni, így ennek megfelelően tudnak tervezni. Ezen kívül idén tervezzük a teljesen online személyikölcsön-igénylést lehetővé tenni új ügyfelek számára is. Stratégiai célkitűzésünk, hogy idén jelentősen növeljük a piacrészünket a személyi kölcsönök terén, és úgy látjuk, hogy a kedvező árral, valamint innovatív és ügyfélbarát megoldásainkkal ez sikerülni is fog.

Jellemzően idősebb gépjárműveknél és/vagy alacsonyabb finanszírozási igény esetén a személyi kölcsön jó alternatívája lehet a gépjármű lízingnek a kedvezőbb árazási feltételek miatt. Múltbeli törvényi változások miatt a lízing folyamat kötelező eleme a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő regisztráció, amely a személyi kölcsön igénylési folyamathoz képest egy addicionális ügymeneti lépés, így tehát azoknak is jó választás lehet a személyi kölcsön, akiknek fontos a gyorsaság.Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a személyi kölcsönre lakásfelújítási, illetve berendezési célra, és úgy gondoljuk, ez a kereslet hosszú távon is tartós maradhat. A szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitelek abban az esetben lehetnek reális alternatívái a személyi kölcsönnek, ha előbbiek esetében az igénylés és folyósítás között eltelt idő, valamint a kezdeti költségek jelentősen csökkennek. A személyi kölcsön igénylése ma rendkívül egyszerű - nemcsak a teljesen online folyamatban, de a bankfiókban is, ezzel a jelzáloghitelekkel kapcsolatos ügyintézés most még nem képes felvenni a versenyt, de természetesen dolgozunk azon, hogy ebben változások legyenek.