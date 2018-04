Pleschinger: újra beindult a hitelezés Magyarországon

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio április 18-ai Hitelezés 2018 konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

Emlékeztetett, a válságot követően óriási visszaesés következett be a hitelezésben, a bankok is szigorítottak, így gyakorlatilag leállt a hitelezés. Azóta azonban a jegybank intézkedéseivel oldódtak a korlátok, a bankok is enyhítettek a feltételeiken, a kedvező konstrukciók meghozták a vállalkozások és lassan a lakosság kedvét is.Beszélt arról is, hogy a lakossági hitelezést a kormányzati lakásépítési programok is segítették. Mindezek együtt eredményezték azt, hogy a hitelezés újra beindult.A növekedési hitelprogram (nhp) lezárását követően a jegybanknak már a piaci hitelprogramja (php) működik, amiben a bankokat a kamatkockázat egy részének átvállalásával támogatják.Elindult az árverseny a bankok között, a program iránt jelentős a banki érdeklődés. Hozzátette azt is, hogy a hitelkínálati oldalról nem lesz akadálya annak, hogy a hitelezés növekedése változatlan dinamikával folytatódjon.