Pörögnek a személyi kölcsönök Magyarországon

a hitelkártyás részletfizetésről elmondta, hogy több megoldás is létezik már nemzetközileg, ilyen például a Splitit, melyet a boltokban is lehet használni vagy a svéd Klarna. Piaci adatok szerint a részletfizetés 12%-kal növeli a forgalmat és 11%-kal csökkenti a kártyaelhagyást. A MasterCard is dolgozik részletfizetési megoldáson: ez vásárlás közbeni megoldást kínál, 20 ezer forintnál nagyobb vásárlások esetén lehet használni. Jelenleg ilyen szolgáltatás a Cetelemnél és az OTP-nél érhető el. A szolgáltatást a vásárlók főleg fogászatokon, szemüvegboltoknál, utazási irodáknál, autószervizekben, bútorboltokban és elektronikai áruházakban használják.Az előadást követő panelbeszélgetéstregionális pénzügyi igazgatója moderálta, a következő fontosabb kérdéseket válaszolták meg a szakemberek:elmondta, hogy rohamosan növekszik a személyi kölcsönök iránti érdeklődés, idén is meglesz a kétszámjegyű növekedés, viszont makrogazdasági szinten látszanak a hűlés jelei.elmondta, hogy a személyi kölcsönök igénylőinek 1/3-a olyan igénylő, akinek nem volt korábban hitele, sok köztük az átlagnál alacsonyabb jövedelmű. Közben egyre több a 1,5 millió forint fölötti igénylés, sokan a lakásukhoz vesznek fel személyi kölcsönt.szerint további növekedési potenciál van a személyi kölcsönökben,elmondta, hogy a mostani személyi kölcsönök piaca teljesen más dimenzió, mint a korábbi, többek közt azért is, mert meghalt a szabad felhasználású jelzáloghitelek piaca és más a célközönség is.Fodor szerint nem valószínű, hiszen egy ilyen termék igénylése lassú és körülményes folyamat. Annus szerint a jelenlegi digitalizációs időszakban és kamatszintek mellett nincs rá igény.Fábián és Annus szerint jelentős kiszorító hatása lesz a babaváró hitelnek, még a jelzáloghitel-piacon is, mindez pedig a marzsokra is negatívan hat. Fodor szerint viszont még bőven van tere a személyi kölcsönök piacán a növekedésnek. Veres elmondta, hogy a Bank360-nál naponta 1000 megkeresés érkezik a babaváró kölcsönnel kapcsolatosan, ő úgy véli, mind a bank, mind az állam, mind pedig az ügyfél érdeke, hogy sikeres legyen a termék.Veres elmondta, hogy 30%-át teszi ki az értékesítésnek az online igénylés. Egyébként ő úgy gondolja, hogy ahogy a Youtube nem nyírta ki a TV-t, a személyes tanácsadást sem fogja teljesen kinyírni az online. A szakemberek többnyire úgy gondolják, hogy a digitalizáció előretörésében az hozhat áttörést, ha end-to-end online lehet majd értékesíteni a pénzügyi termékeket.