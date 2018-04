Robbannak a személyi kölcsönök, mi jön ezután?

Mi van a személyi kölcsönök új kihelyezésének 47%-os növekedése mögött?

Miben versenyeznek egymással a bankok hosszú távon?

Mennyire tudatosak a hitelfelvevők?

szerint beindult a hitelkiváltás a személyi kölcsönök piacán, ami felfelé hajtja az új kihelyezéseket. A teljes állomány kisebb mértékben, de szintén dinamikusan nőtt.a növekedés okai mögött az alacsony (évekkel ezelőtti) bázist is megemlítette, kiemelve a kedvező környezetet.elmondása szerint 2017-től már akár 10 millió forintos személyi kölcsönt is felvehet náluk az ügyfél, és az emelkedő átlagösszeg is megemelte a volument a gyors hitelfelvételi lehetőség mellett. Elsősorban nem a hitelfelvevők száma, hanem az átlagösszeg nőtt a személyi kölcsönöknél - emelte ki a beszélgetés moderátora,felhívta a figyelmet, hogy kétszámjegyű kamatokat más országokban már nem látni, nálunk is általános lesz az egyszámjegyű kamatok elterjedése, aminek nyereségesnek kell lennie.felhívta a figyelmet, hogy a kockázati költségeket is kompenzálniuk kell a kamatoknak.ehhez az operációs költségeket tette hozzá, szerinte ezek csökkenése is kitörési lehetőség lesz. Az ügyfélélmény mellett szerinte a digitalizációs edukáció segíti kiemelkedni az egyes piaci szereplőket a versenyben.szerint nem biztos, hogy a digitalizáció alapján az átlagügyfél ott tart, ahol az átlagbankár ezt szeretné. Úgy vélte, az ár lesz az elsődleges versenytényező akkor is, ha a digitalizáció már tökélyre lesz fejlesztve,szerint is kikerülhetetlen tényező az ár.szerint a hitelkártyák szempontjából nem túl rózsás a helyzet a fogyasztóvédelem területén, a személyi kölcsönt felvevők tudatosabbak, különösen az ár tekintetében.szerint az élet egyre bonyolultabb, egyúttal minden fogyasztási hiteltermék is egyre bonyolultabb. Az árat sem igazán értik az ügyfelek, és annak összehasonlítása sem könnyű.szerint ma mérhetetlen mennyiségű frusztrációs pontot találunk az ügyfélélmény szempontjából a hitelezésben, a digitalizáció ezen is fog tudni segíteni., az MNB Fogyasztóvédelmi igazgatóságának igazgatója előadásában a tudatos hitelfelvételt jó dolognak, a nem tudatost pedig ördögtől valónak nevezte. Fogyasztóvédelmi szempontból az MNB-nek averziója van a kártyahitelekkel szemben, a tudatos hitelfelvétel ezek esetében még fontosabb, mint másutt. A szabályozásnak köszönhetően a fogyasztóvédelmi szempontok már a termékfejlesztés során érvényesülnek, de vannak kritikusabb területek. A bevásárlókártyák ügynöki értékesítése például kiemelt kockázatokat hordoz, nem érvényesül a megfelelő kontroll a pénzügyi intézmények részéről, és a fantázianév alatt értékesített hiteltermékek (bevásárlókártyák) értékesítési gyakorlata nem megfelelő. A kereskedelmi kommunikáció sok esetben hiányos, és aggályos a tartalma. Gyakori a misselling - erre konkrét példákat mutatott be az igazgató.

Fotó: Stiller Ákos