"Siker" a köbön: már több mint ezren vannak a magáncsődösök

a Családi Csődvédelmi Szolgálat folyamatosan gyűjti és elemzi mindazokat a gyakorlati tapasztalatokat, amelyek az eddigi eljárásokban felmerültek és amelyek a jogszabály esetleges módosításakor érdemi támpontokat adhatnak.

Ezer fölé emelkedett a családi csődvédelmi eljárások száma - írja hétfői számában a Magyar Idők. A 2015 vége óta élő szabályrendszer az érintett ezer adós mellett ötszáz adóstárs, háromszáz más kötelezett és nyolcszáz családtag oltalmáról is gondoskodik.Mint a Magyar Idők az Igazságügyi Minisztériumtól megtudta, május 3-ig összesen 1225 adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az érintettek, az eljárások közül 1046 jelenleg is zajlik. A folyamatban lévő procedúrák 2723 embernek nyújtanak védelmet.A cikk felidézi, hogy a magáncsőd iránt kezdetben nagy volt az érdeklődés, a csatlakozók száma azonban nem indult gyorsan növekedésnek: 2015 novemberéig, vagyis az első pár hónapban 150 eljárást kezdeményeztek a pénzügyi nehézségből kiutat keresők, 2016 tavaszán nagyjából 370 procedúra szerepelt a nyilvántartásban, a félezret 2016 őszén lépte túl az eljárások száma. Az ügymennyiség az azóta eltelt időszakban duplázódott meg.Korábban több szereplő is felvetette, hogy az eljárást folyamatosan egyszerűsíteni kell, a bonyolult adminisztráció ugyanis elriaszthat egyes érdeklődőket. Ezzel kapcsolatban az igazságügyi tárca a lap kérdésére most azt közölte:A Portfolio két hete írt arról, hogy április 30-ával lejárt a (nyilván a választások miatt meghosszabbított) kilakoltatási moratórium, a mai tehát az első munkanap tavaly november 15-e óta, amikor a végrehajtók megkezdhetik a magánszemélyek lakóingatlanának a kiürítését. Összesen 122 ezer jelzáloghitel-adós van veszélyben, de valószínűleg nem ők alkotják a legnagyobb veszélyeztetett csoportot.Az MNB tavaly novemberi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a teljes pénzügyi rendszerben lévő 90 napon túl késedelmes lakossági hitelek nagyobbik része ma már nem a bankoknál, hanem a pénzügyi vállalkozásoknál, vagyis elsősorban a követeléskezelőknél van. A legnagyobb szociális kockázatot a mintegy 122 ezer késedelmes jelzáloghitel-szerződés jelenti a 2017 közepi adatok szerint, amelyek összege akkor (valószínűleg ma is) az 1000 milliárd forintot is meghaladta.