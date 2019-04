Szabálytalanul hitelezett a Cetelem - Jókora bírság az MNB-től

A jegybank a feltárt szabálytalanságok miatt 81,6 millió forint bírságot szabott ki a hitelintézetre. Az MNB korábban több esetben - átfogó vizsgálata és annak utóellenőrzése során - is elmarasztalta a Magyar Cetelem Bankot az adósságfék-szabályok megsértése miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot végzett a Magyar Cetelem Bank Zrt.-nél (Magyar Cetelem Bank) annak megállapítására, hogy miként tesz eleget a fogyasztási hitelezés során az adósságfék-szabályok jövedelemarányos törlesztőrészletre (JTM) vonatkozó előírásainak, s a központi hitelinformációs rendszerbe (KHR) történő adattovábbítási kötelezettségének.A 2017. július 1-től kezdődő időszakot áttekintő jegybanki vizsgálat több, a JTM-re vonatkozó jogszabályi előírás megsértésével járó hitelezési gyakorlatot tárt fel a Magyar Cetelem Banknál.Az MNB megállapította többek között, hogy a Bank a KHR-ben élő mulasztással érintett ügyfeleinél, a JTM kiszámítása során, nem vette figyelembe az élő mulasztás összegét. A jegybanki vizsgálat feltárta azt is, hogy a bank informatikai rendszereinek beállításai és belső szabályzatai nem álltak összhangban a fogyasztókat a túlzott eladósodástól védő jogszabályi előírásokkal, a szabályzatok több esetben hiányosak, ellentmondásosak voltak. Az MNB vizsgálata hiányosságokat állapított meg a JTM előírásokkal összefüggő - s szintén kiemelten ellenőrzött - kötelező jegybanki adatszolgáltatással, illetve a KHR részére történő adattovábbítási kötelezettséggel kapcsolatban is.Mindezek miatt az MNB ma közzétett határozatában kötelezte a Magyar Cetelem Bankot, hogy a hitel- és pénzkölcsön nyújtási, valamint adatszolgáltatási és adattovábbítási tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze. Gondoskodjon olyan belső szabályozás és eljárások kialakításáról, melyek biztosítják a jövedelemarányos törlesztőrészlet meghatározására, alkalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartását.A fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályok a hitelfelvételeknél - az igazolt nettó jövedelem függvényében - korlátozzák többek között a törlesztőrészletek nagyságát. Az MNB - amint azt több korábbi határozatában hangsúlyozta - vizsgálatai során kiemelt figyelmet fordít a JTM rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére, amelyek fontos szerepet töltenek be pénzügyi stabilitási és fogyasztóvédelmi szempontból is. A túlzott hitelterhek az ügyfelekre komoly pénzügyi, szociális nehézséget róhatnak, így az e körben elkövetett jogsértéseket az MNB a továbbiakban is következetesen és szigorúan szankcionálja.