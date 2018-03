Szárnyal a Garantiqa

Kiemelt téma lesz a kkv-hitelezés Hitelezés 2018 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kiemelt téma lesz a kkv-hitelezés Hitelezés 2018 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Garantiqa kezességvállalásával 2017-ben 700 milliárd forint hitel került több mint 30 ezer hazai kkv-hoz. A társaság kiemelt célja, hogy egyre több olyan vállalkozáshoz jusson el az állami kezesség, amelyek egyébként nem juthatnának finanszírozási forráshoz.A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási tevékenysége az elmúlt években folyamatos növekedést mutat. A kezességvállalási portfolió 2015-ben 46 milliárd forinttal, 2016-ban 76 milliárd forinttal, 2017-ben pedig kiemelkedő, 127 milliárd forinttal emelkedett. A portfolió növekedési üteme ezzel lényegesen gyorsabb volt a kkv-hitelezés bővülésénél.Az MNB adatai szerint a szűken értelmezett mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelállománya 2017-ben éves viszonylatban 11,4 százalékkal emelkedett, míg az önálló vállalkozókkal bővített kkv-szektor hitelállományának éves növekedési üteme 11,8 százalék volt. Annak ellenére, hogy a kkv-k finanszírozáshoz jutását mindemellett uniós forrású, kedvezményes hitelek is támogatták, a kkv-szektor kielégítetlen finanszírozási igénye továbbra is jelentős.A Magyar Fejlesztési Bank kutatása szerint az életképes mikro-, kis- és középvállalkozások negyede, nem, vagy csak részben juthat hozzá forrásokhoz a kereskedelmi banki szektorból. A finanszírozási hiányosságokkal érintett vállalkozások többsége az elutasítástól tartva fel sem vette a kapcsolatot a pénzintézetekkel.Mivel a megfelelő biztosítékok megléte bizonyul az egyik legfőbb hitelfelvételi akadálynak, ezért a Garantiqa kezességvállalása továbbra is elsődleges ezen kkv-k finanszírozáshoz jutásában. Ezt tükrözi, hogy 2017-ben csaknem minden ötödik hitelfelvétel a Garantiqa kezességvállalásával valósult meg, így a társaság részesedése a kkv-hitelezésből 2017 végére 16,4 százalékra nőtt. A Garantiqa kezességvállalási tevékenysége 2017-ben is érdemben járult hozzá a kkv-hitelállomány növekedéséhez.A 2017-ben megalapításának 25 éves évfordulóját ünneplő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. eddigi működése során 400 ezer szerződés keretében, 5000 milliárd forint összegű hitelhez nyújtott kezességvállalást.