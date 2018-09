Több mint 250 milliárdnyi diákhitelnél járunk

A társaság mérlegfösszege június végén 257,994 milliárd forint volt, 2,6 százalékkal csökkent 2017 végéhez képest - ismertette a társaság a BÉT honlapján közzétett jelentésében.A hallgatói hitelrendszert működtető - az alapítói szándék szerint nyereségcél nélkül működő - Diákhitel Központ (DK) Zrt., akárcsak egy éve, nulla forint adózott eredménnyel zárta az első fél évet.A DK 2001. évi indulásától 2018. június 30-áig 359 971-en részesültek Diákhitel 1-ben (DH1), amelyekből 193 481 szerződést már lezártak. Diákhitel 2-t (DH2) 31 229 hallgatónak folyósított a társaság 2012 szeptembere óta, közülük eddig 2165-en zárták le szerződésüket.A DK a működéséhez szükséges forrásokat - állami készfizető kezességvállalás mellett - a pénz- és tőkepiacokról vonja be. A társaság az első fél évben közel 6 milliárd forinttal csökkentette külső adósságportfólióját, a visszafizetések 240 százalékban fedezték az új hallgatói hitelfolyósításokat. A cég 2018-ban nem indított kötvényprogramot, tőkepiaci jelenléte ugyanakkor továbbra is folyamatos, június 30-án egy kötvénysorozatával lehetett kereskedni, mintegy 11 milliárd forint névértékben.A hallgatói hitelek kamatbevétele, valamint a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2017 első félévéhez képest 36 százalékkal, 2,948 milliárd forintra csökkentek az első fél évben a hallgatói hitelek kamatának folyamatos, jelentős mérséklése miatt. Az adósságállománnyal kapcsolatos kamat- és kamatjellegű ráfordítások mintegy 53 százalékkal, 1,208 milliárd forintra mérséklődtek. A különbözet nyújt fedezetet a kockázati céltartalék képzésére, illetve a társaság működési ráfordításaira.A DH1 kamatát 2018. január 1-jével 2,30 százalékon állapította meg a társaság, ami a naptári év második hat hónapjában is ennyi marad. A DH2 kamata ugyanakkor az első fél év végén 6 bázisponttal, 3,35 százalékról 3,29 százalékra csökkent (az ügyfeleket 0 százalék terheli, az ezen felüli részt az állam fizeti kamattámogatásként).A DK a 2018. évi tervek összeállításakor a kereslet növekedésével számolt mindkét hiteltermék esetében. A visszafizetések tekintetében a korábbi trendeknek megfelelő kismértékű növekedésre számít a társaság. A finanszírozási feltételek rövid távon várhatóan kedvezően alakulnak, a jelenlegi pénz- és tőkepiaci környezetben azonban megfelelő óvatossággal és rugalmassággal kell tervezni a forrásbevonási tevékenységet - mutat rá a társaság.A DK jelentésében kitér arra is, hogy 2018 első fél évében több jelentős változás lépett hatályba, amelyek közül több közvetlenül is befolyásolhatja a hitelkihelyezés volumenét. Ezek: az életkori korlát 40 évről 45 évre emelése (DH1 és DH2); a felvehető maximális összeg havi 50 ezer forintról 70 ezer forintra emelése (DH1); a külföldi résztanulmányokat folytató hallgatók dupla hitelösszege (DH1); az idegen nyelvű képzések térítési díjának diákhitelből történő finanszírozhatósága (DH2).Három intézkedés a törlesztők számára jelent kedvezményeket, ezek: a diákhitelek munkáltatók bevonásával, adó- és járulékmentes juttatásként történő törlesztésének lehetősége; célzott kamattámogatás a rokkantsági/rehabilitációs ellátásban részesülők számára; a diákhitellel rendelkező nők számára a második gyermek születése esetén tartozásuk 50 százalékáig, a harmadik gyermek születése esetén 100 százalékáig terjedő állami támogatás.A tulajdonos a jelentés szerint 2017-ben elfogadta a DK 2017-2021. közötti időszakra vonatkozó stratégiáját. A társaság fő stratégiai célkitűzései ebben az időszakban: a termékkínálat fejlesztése és bővítése, a pénzügyi stabilitás fenntartása; az ügyfeleknek nyújtott érték maximalizálása; a működési hatékonyság fenntartása, továbbá a márkaismertség fenntartása, a termékismeret növelése, az ügyfelek pénzügyi tudatosságának fejlesztése.