Vagyonokat öntenek a válságot kirobbantó befektetésbe

Az egy évvel korábbihoz képest megduplázódott a kockázatosabb amerikai jelzáloghiteleket tömörítő értékpapírok kibocsátása az első negyedévben, köszönhetően a kiugró befektetői érdeklődésnek.Az Inside Mortgage Finance adatai szerint tavaly 4,1 milliárd dollár értékben bocsátottak ki jelzálogfedezetű értékpapírokat az USA-ban, a kibocsátási ütem főként az év második felében nőtt meg látványosabban. A papírok iránti kereslet és ezzel együtt a kibocsátás gyorsuló üteme idén is folytatódott, az év első három hónapjában 1,3 milliárd dollárnyi ilyen értékpapír került a piacokra, tehát duplája a tavalyi hasonló időszakban mért 666 millió dollárénak.Az egyik New York-i hedge fund szakembere szerint a jelzálogfedezetű értékpapírok piaca előtt bőven van tér a növekedésre, miután a befektetők igyekeznek magasabb hozamokra vadászni. Sőt, ha történnek ilyen jellegű kibocsátások a piacon, azokra szinte mindig túljegyzés van. A Deephaven Mortgageof Charlotte alapítója és vezetője szerint az amerikai jelzálogfedezetű értékpapírpiac idén elérheti a 10 milliárd dolláros állományt.Annyiban másabb a mostani sztori, mint a tíz évvel ezelőtti, hogy a most kibocsátott jelzálogfedezetű értékpapírokat a két, állami hátterű jelzálogfinanszírozó cég, a Fannie Mae és a Freddie Mac nem veheti meg, illetve az értékpapírokat a Federal Housing Administration sem biztosíthatja. Így ezekre az értékpapírokra ma inkább mint nem minősített jelzáloghitelekre utalnak.A piaci elemzők szerint egyre több hitelező fogja belevetni magát a nem minősített jelzálogpapírok piacába, főként amiatt, hogy ellensúlyozzák a jelzálogok refinanszírozásokból fakadó veszteségeket. A Kroll hitelminősítő becslései szerint idén 6-7 milliárd dollárnyi, kockázatosabb jelzáloggal fedezett értékpapír kerülhet a piacra.Néhány elemző úgy véli, a mostani ügyletek biztonságosabbak, mint a pénzügyi válság idején voltak, részben amiatt, hogy a Dodd-Frank törvény értelmében a jelzálogfedezetű értékpapírokat kibocsátó társaságoknak is birtokolniuk kell legalább 5%-ot azokból az értékpapírokból, amelyeket piacra dobnak. Mindemellett 2014 óta minden jelzáloghitelezőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hitelt felvevő ügyfelek vissza is tudják majd fizetni a kölcsönt.A szigorúbb szabályok ellenére úgy tűnik, van jó pár kockázatosabb hitel a piacon. A DBRS hitelminősítő szerint olyan nem minősített jelzálogfedezetű értékpapírokkal is találkozni lehet, ahol a mögöttes jelzáloghitel-felvevők Fico-skála szerinti adósbesorolása alig éri el az 500-at a 300-tól 850-ig terjedő skálán, ez pedig inkább subprime hitelnek mondható.