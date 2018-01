Veri a magyar lízingpiac az európait

Ezzel szemben a magyar piacon az újonnan kihelyezett összeg számottevően és stabilan nőtt: 2017-ben az első, a második és harmadik negyedévben sorrendben 23, 15, illetve 19 százalékkal nőtt, szeptember végén pedig meghaladta a 428 milliárd forintot.

A lízingvállalatok számára az egyik legfontosabb cél, hogy a kis- és középvállalkozások beruházásaihoz, eszközbeszerzéseihez nyújtsanak rugalmas és költséghatékony finanszírozást

Kihívások és várakozások

A magyar és az európai lízingpiac egyaránt növekvő pályán volt 2017 első kilenc hónapjára vonatkozó adatok szerint, de a piac teljesítményét mutató új szerződések növekedési üteme alapján jelentős különbségek vannak. Ez áll a Magyar Lízingszövetség Világgazdaság számára készített elemzésében.Az európai lízingszervezet legfrissebb összesítése szerint a legjelentősebb európai lízingcégeknél az 1,9 százalékos növekedés következett be éves szinten, ami lényegében megfelel a 2017 második negyedévében elért 2 százalékos emelkedésnek, az első negyedévben nagyobb, 10,5 százalékos volt a bővülés. Ezt azt mutatja, hogy a Leaseurope által vizsgált lízingcégek jól kezdték a 2017-es évet, de aztán lassult a bővülés üteme. Mindazonáltal a teljes piacot tartalmazó, végleges számok még nem ismertek.Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára elmondta, hogy a magyar piacon elért jelentős növekedés bőven felülmúlja a 2017-re tett korábbi prognózist, amelyben 10 százalék alatti emelkedéssel számolt a szervezet. A magyar piacon bekövetkezett bővülésben minden terület, eszközcsoport kivette a részét, de különösen fontos szerepet játszott a járműfinanszírozás, ezen belül mind a személyautóknál mind a haszongépjárműveknél nőtt a finanszírozott összeg.Az európai és a magyar lízingpiac eredményeiről Tóth Zoltán elmondta, hogy a Magyarországon 2017 első kilenc hónapjában látott két számjegyű növekedés örömteli, de a következő időszakban valamivel visszafogottabb lehet a tempó és az egy számjegyű tartományba kerülhet, közelítve az európai szinthez. A növekedés motorja a magyar piacon a járműfinanszírozás mellett az eszközfinanszírozás lehet, ennek pedig a gazdasági növekedés és a beruházások felfutása adhat alapot.- tette hozzá a szakember.Enrico Duranti, az Iccrea BancaImpresa vezetője, aki a Leaseurope nevében kommentálta az eredményeket, arra hívta fel a figyelmet, hogy a bevételek csökkenése mellett a kiadások növekedtek az európai lízingcégeknél és ez a jövőben is kihívást jelent majd. Emellett a lízingcégeknek figyelniük kell arra is, hogy bár a jövedelmezőség az utóbbi időszakban javult a mélyponton lévő kockázati költségek miatt, de utóbbiak várhatóan nem maradnak tartósan a mostani alacsony szinten. Összességében azonban kedvezőek a kilátások: az európai gazdaság növekvő pályán van és beruházásoknál is bővülés várható, ezek pedig jó alapot adnak a lízingpiaci bővüléshez.A Magyar Lízingszövetség szerint a magyar piac helyzete, kihívásai is igen hasonlóak, és hazánkban is kedvező maradhat a makrogazdasági környezet a további növekedéshez.