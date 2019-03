Hongkong is elkezdett digitális banklicenceket osztogatni

Az engedélyt a Livi VB (a Bank of China részben tulajdonosa), az SC Digital és a legnagyobb kínai biztosító, a Zhong An virtuális banki ága, a Zhong An Virtual Finance kapta meg. Ezzel a város már 155 banklicenccel rendelkező pénzintézetnek ad otthont."Lesz verseny a hagyományos bankok és a digitális bakok közt, de a hongkongi piac el tudja nyelni ezt a kompetitív nyomást" - mondta Arthur Yuen, a hongkongi pénzügyi felügyelet, a HKMA vezérhelyettese.Korábban a legnagyobb európai-hongkongi bank, az HSCB is pedzegette, hogy virtuális banklicencet igényel, de erre most még nem került sor.