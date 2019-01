10 elképesztő újítás, ami gyökeresen átváltoztat mindent, amit a pénzügyekről tudunk

1-3

Mobilfizetés

Fotó: Shutterstock

Blockchain / kriptodevizák

Bár hazánkban még egy kevésbé elterjed megoldásról van szó, a világ másik végén, Kínában már a lakosság több mint fele használja valamilyen formában a mobilfizetést, vélhetően innen is kezdi majd meg hódítását a két kínai techtitán, a Tencent és az Ant Financial mobilfizetési megoldásaival. Utóbbi például nemrég Magyarországon is megjelent. Két fő típusa van a mobilfizetésnek: a csupán kártyát helyettesítő, de termináligényes NFC-s megoldás, illetve a terminált teljesen mellőző QR-kódos megoldás, melyek üzemeltetéséhez egy app, egy mobil és egy kamera kell. A hagyományos pénzintézeteknek és kártyaszolgáltatóknak főleg az utóbbi miatt kell aggódniuk, hiszen a QR-kódos fizetést használó techcégek, mobilszolgáltatók nemcsak megváltoztathatják azt, ahogy a hétköznapjainkban fizethetünk, hanem egy fontos bevételi forrást is kicsavarhatnak a kezükből.

Fotó: Shutterstock

Azonnali fizetés

A bitcoin 2017 talán legnagyobb globális pénzügyi hypeja volt és bár a kriptodeviza tavaly december óta értékének több mint 80%-át elvesztette, a megosztott főkönyvi technológia, a blockchain és a kriptopénzek ötlete számos fintechcéget, hagyományos bankot, jegybankot megihletett. Bár egy univerzális, globálisan elfogadott, jegybanki virtuális pénzre még várnunk kell, a mögöttes blockchain-technológiát már használják nemzetközi átutalások, az élelmiszeripar, kereskedésfinanszírozási tranzakciók, a hitelezés és az ékszerkereskedelem területein is. Bár egyre kevesebben hisznek abban, hogy a jegybankok kezéből kicsavarja a hatalmat egy globális "blockchain-forradalom", szinte biztos, hogy a technológia gyorsabb és átláthatóbb tranzakciókat, elszámolást és hitelesítést hoz majd a pénzügyi piacokra.

Fotó: Shutterstock

Hagyományosan egy-egy banki tranzakció elszámolása akár több napba is telhet, az e-kereskedelem térnyerése miatt viszont ennél gyorsabb rendszerekre van szükség. Magyarországon 2019 júliusában élesedik majd az azonnali fizetések rendszere , ettől az időponttól kezdve 0-24-órában, a hét minden napján 5 másodpercen belül utalhatunk pénzt akár mobilszámra vagy másik másodlagos azonosítókra. A rendszer nemcsak gyorsabbá és problémamentesebbé teszi a kereskedelmet, hanem új típusú fizetési módozatok is épülhetnek, például mobilos személyek közötti fizetési (P2P) megoldást, bolti kártyamentes mobilfizetést, sárgacsekket kiváltó fizetési formát is fejleszthetnek a bankok vagy más piaci szereplők.