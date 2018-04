1000%-ot szárnyaltak egy fintechcég részvényei, csalást gyanít a felügyelet

A fintechcégek életéről is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Miután tavaly 5,39 dollárról két nap alatt 72,4 dollárra húzták fel a Longfin árfolyamát, idén már majdnem le is nullázódott az emelkedés, a tegnapi, 30,89%-os esés után 9,89 dollárra esett vissza a Nasdaqon kereskedett fintechcég részvényeinek árfolyama.A Longfin a napokban jelentette be, hogy a hatalmas emelkedés és ennek okozója, a Ziddu.com megvásárlása körül nyomozást kezdett az SEC. A cég bejelentette: mindenben együtt fognak működni a felügyelettel.Venkat Meenavalli, a Longfin vezére egyébként még decemberben, rövidesen az IPO után kommentálta a hatalmas emelkedést: szerinte nem véletlen 5 dolláron történt meg a tőzsdei bevezetés, semmi nem indokolja az 1000%-os emelkedést. Állítása szerint, ha történt is részvényárfolyam-manipuláció a háttérben, ehhez nekik semmi közük.