A lakossági bankok állnak most a felforgatók célkeresztjében

Gulru Atak: A bankok, természetesen. Komolyra fordítva a szót, szerintem azok a vállalatok nyernek majd, amelyek a leginkább elkötelezettek az ügyfeleik iránt és a legjobban tudják hasznosítani az új technológiákat. Természetesen a nagy techcégeknek és a fintecheknek bizonyos területeken megvan a versenyelőnye a hagyományos bankokkal szemben, például az, hogy adatvezéreltek. Ahogy a küldetésükben is régóta szerepel az ügyfélközpontúság. Persze a bankoknak is megvannak a maguk előnyei, például az, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy szigorúan szabályozott piacon dolgozunk globálisan, hozzá vagyunk szokva a kockázatkezeléshez és a szabályozói környezetnek való megfeleléshez. Nagyszerű ügyfélkapcsolataink vannak, például ha a Citinél maradunk, vannak olyan ügyfeleink, akik több mint 100 éve nálunk vannak. Ehhez hosszú utat tettünk meg, ez nem olyasmi, amit egy nap alatt megszakítható. Nem könnyű elveszíteni ezt a bizalmat, de ha ez egyszer megtörténik, akkor nem egyszerű visszanyerni sem.

Gulru Atak.

Szóval összességében úgy gondolom, az ügyfelek iránti elkötelezettség, a technológia és a szabályoknak való megfelelés elegye vezet a győzelemhez. Például ha tekintetbe vesszük, hogy mondjuk szerintem a fintechek még nincsenek olyan szigorúan szabályozva, mint a bankok.Szerintem a lakossági bankok piacát sokkal inkább nyomás alatt tartják a trónkövetelők, mint az intézményi bankolás területét. Ennek az az oka , hogy az intézményi ügyfeleknek másak az elvárásaik. Ha belegondolunk egy lakossági ügyfél esetén, a kockázat, amit futnak, a saját, személyes vagyonukra terjed ki. Ha egy vállalati treasury-szakemberre gondolunk, a kockázatok, melyeket ők menedzselnek, sokkal nagyobbak, szóval szerintem a diszrupció a vállalati bankolásban viszonylag lassabban megy majd végbe, mivel a személyes kapcsolatok és a többféle piacon szerzett szakértelem itt sokkal fontosabb.A fintechcégek is kezdik ezt felismerni, ezért jön létre egyre több partnerség a startupok és a hagyományos pénzügyi szolgáltatók közt. Elég nagy a piac ahhoz, hogy mindenkinek jusson belőle.Egyértelműen az adatokra. Még a blockchain is az adatokról szól. Ha a tranzakcióban résztvevő különböző szereplők kevésbé bíznak egymásban, el tudják fogadni a blockchaint, mint az igazság forrását, mint biztonságos megoldást. Az API-k és a machine learning (gépi tanulás) is az adatokról szólnak. Szóval az nyer, aki a legjobb adatfeldolgozási/felhasználási módszertant és technológiát tudja kifejleszteniAz internet of things (dolgok internete - IoT) is az adatok gyűjtéséről és megosztásáról szól. Szóval összességében úgy gondolom, hogy azok a bankok, melyek képesek az adatok felhasználásával személyre szóló megoldásokat nyújtani az ügyfeleiknek, ők lesznek a digitalizáció nyertesei.Szerintem egy csomó olyan játékos van most a piacon - nem csak bankok -, amelyek csak azért foglalkoznak blockchainnel, hogy ezt elmondhassák magukról. Igen, hatalmas hype van a blockchain körül. De sok olyan szereplő is van a piacon, akiket komolyan érdekelnek a szinergiák és a blockchain által generált változások, nem csak a pénzügyi szektorban, hanem más szektorokban is.De megértem Buterin kommentjét. A blockchain egyik legelső alkalmazása a bitcoin volt. Ha elolvassuk a bitcoin white paperjét, az egész arról szól, hogy a közvetítőket kiiktatjuk. Szóval ez a filozófiája a bitcoinnak vagy éppen az ethereum fejlesztőinek. Miért lenne szükségünk bankokra? Miért lenne szükségünk közvetítőkre?Mi a blockchaint privát, engedélyezett hálózatokon használjuk, ahol van egy üzemeltető, így nem teljesen iktatjuk ki a közvetítőket. Az ő szemszögéből neki is igaza van, de a felhasználási módok, amelyeket mi fejlesztünk - nemcsak mi, a Citinél, hanem más pénzintézetek is - engedélyezett, privát hálózatokat használnak. Erre azért van szükség, mert meg kell védenünk az ügyfeleink adatait, melyre olyan szabályozói előírások is vonatkoznak, ami alapján nem tölthetünk fel adatokat egy nyilvános hálózatra.A kereskedelem, a fizetési rendszerek és nemzetközi átutalások - ezek a jelenleg kedvelt területei most a blockchain-fejlesztéseknek. De az igazság az, hogy például a Swift-rendszer piaci szereplők által felismert hiányosságait a már meglévő eszközeinkkel is fel tudjuk számolni. Nincs szükség a fizetési rendszerekben a blockchain használatára, mert a Swift GPI segítségével a tranzakciók feldolgozása 30 percre csökkent. Szóval látunk a fejlődést ezen a területen. Tokenizáció, digitalizáció, digitális azonosítás - ezek mind olyan témák, melyeket már vizsgálunk. Mi a treasury és kereskedési megoldások osztályán úgy közelítjük meg ezeket a dolgokat, hogy megnézzük, érdemes-e egy már létező megoldást upgradelni a blockchainnel? Vagy érdemes inkább teljesen új megoldásokat fejleszteni, melyek különféle iparágak együttműködését eredményezi, új ökoszisztémákat hoznak létre? Létre tud hozni a blockchain új működési modelleket, új üzleti modelleket? A feladatunk, hogy az ilyen lehetőségeket kutassuk, ne pedig csak azt, hogy mit cserélhetünk le blockchainnel.Minden projektet egy pilottal kezdünk, melyet egy kisebb ügyfélkör számára teszünk elérhetővé. Például ilyen a Citi Payment Outlier Detection platform, mellyel AI és machine learning segítségével tudunk személyre szabott szolgáltatást nyújtani és kiváló kockázatkezelési eszközöket ajánlani az ügyfeleinknek. A másik ilyen eszközünk a Conversational Finance. Vagyis chatbotok, automata hangfeldolgozás. Ezzel egy jobb és egyszerűbb felhasználói élményt tudunk adni például a treasuryk munkatársainak. Könnyebb, egyszerűen csak rákérdeznek arra, hogy mennyi az egyenlegük, minthogy be kell ütögetniük minden egyes adatot a rendszerekbe. Ráadásul itt az egyenleglekérdezés mellett a fizetési megbízások állapota is lekérdezhető. Ezt a rendszert a következő hónapokban körülbelül 200 ügyfelünknek akarjuk elérhetővé tenni.