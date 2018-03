"Fintech-híd" épül Ausztrália és Nagy-Britannia közt

A licencezési kérelmek elbírálásának megkönnyítése mellett a múlt héten aláírt megállapodás az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC), az Ausztrál Tranzakció-jelentési és Elemzői Központ (AUSTRAC) és a brit pénzügyi felügyelet (FCA) együttműködését is elmélyítené.A megállapodás értelmében a pénzügyi felügyeleti szervezetek mentorálással és tanácsadással is segítenék azokat a fintechcégeket, amelyek a kettő közül valamelyik országban terjeszkedni szeretnének. Ennek része lesz a jogi, felügyeleti és gyakorlati tanácsadás is a piacra való belépést megelőzően.A brit fintechcégek évente 7 milliárd fontnyi bevételt generálnak, 61 ezer embert foglalkoztatnak és 1,3 milliárd fontnyi befektetői tőkére tettek szert csak tavaly. Ausztráliában a fintechcégek 2016-ban 656 milliárd dollárnyi befektetői tőkét vonzottak be, az Ázsiai és Csendes-óceáni térségben Ausztrália a második legnagyobb fintech-piac.