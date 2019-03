Már több ezer ember ültetett chipet a bőre alá - Eljött a rettegett új világrend?

Hűha, chipelteti magát a lakosság

érintéses fizetés,

kulcsok és jelszók kiváltása,

bérletek helyettesítése.

Nagy vihart kavart, hogy Svédországban már több mint háromezer ember döntött úgy, hogy mikrochipet ültet a bőre alá, mellyel lényegében a telefonokat mellőzve digitális szolgáltatások sokaságát érheti el. Ilyenek például:Ezek a chipek egyelőre NFC-s (Near Field Communication - "érintés nélküli") technológián alapulnak, így lényegében azokat az eszközöket tudják kiváltani, melyek ezt a kommunikációs módszert használják,Azok, akik úgy döntöttek, hogy implementálják a technológiát, a hüvelyk- és a mutatóujjuk közé kaptak egy rizsszem nagyságú RFID-chipet, az eszközt egy tű segítségével implantálták.

Egy illusztráció az RFID-implantátumokról. Kép: Shutterstock

A techcégeknél menő

belépőkártyákat helyettesítnek,

hordoznak a felhasználóról alapvető adatokat, melyeket egy androidos telefonos applikációval olvasva kvázi-névjegykártyaként lehet használni,

a büfében lehet használni fizetésre.

Az emberek "chipeltetése" lényegében ugyanazon a technológián alapszik, mint amit az állatok nyomonkövetésére világszerte használnak, a technológián először a Mastercard kísérletezett 15 évvel ezelőtt, az Applied Digital Solutions technológiájából kiindulva. Az emberi alkalmazás ötletét a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás-sorozat adta, alapvetően arra használták volna a chipeket, hogy katasztrófa esetén meg tudják határozni a mentőcsapatok az áldozatok helyzetét az RFID-chipeket követve. Már akkor is felmerült, hogyA most használatban lévő chipeket, megoldásuk eddig a wisconsini Three Square Market és a svéd Epicenter érdeklődését keltette fel - ez két techcég-konglomerátum, amely munkavállalóiknak felkínálja az implantátum elhelyezésének lehetőségét.A Three Square Market 85 alkalmazottja közül 50 döntött a chipeltetés mellett, a cég a chipek 300 dollár / darabos költségét átvállalta. Az Epicenternél negyedévente történik chipeltetés, átlagosan 20-30 alkalmazottjuk vállalja a beültetést egy-egy ilyen eseményen, ők viszont nem vállalják át a procedúra 150 dolláros díját.Az Epicenterhez tartozó cégeknél az RFID-chipekA chip semmilyen bankkártya vagy hitelkártyaadatot nem tárol, hanem úgy működik, mint egy egyszerű feltöltőkártya vagy egy chipes belépőkarszalag.A Three Square Marketnél szintén irodai pihenőszobákban lehet automaták szolgáltatásaihoz hozzáférni, beléptető rendszerekhez használhatják és számítógépes és nyomtatós bejelentkezéshez is használható.

Néhány RFID-implantátum. Fotó: Shutterstock

Tolvajok? Megfigyelés? Új Világrend?

illetéktelenek kezébe kerülhet a chipekben tárolt adathalmaz,

a chipekben tárolt adathalmaz, nem lehet könnyen helyettesíteni az implantátumot, csak egy műtéttel,

az implantátumot, csak egy műtéttel, a chipeket később akár nyomkövetésre is használhatják a birtokló beleegyezése nélkül (állítólag az eddig beillesztett chipek semmilyen jeladó funkcióval nem rendelkeznek és nincs önálló energiaellátásuk).

a birtokló beleegyezése nélkül (állítólag az eddig beillesztett chipek semmilyen jeladó funkcióval nem rendelkeznek és nincs önálló energiaellátásuk). Fertőzést okozhat a chip és az immunrendszer rosszul reagálhat a beültetésére; Katherine Albrecht megfigyelésellenes aktivista szerint az eszközök még rákos tumort is okozhatnak.

a chip és az immunrendszer rosszul reagálhat a beültetésére; Katherine Albrecht megfigyelésellenes aktivista szerint az eszközök még rákos tumort is okozhatnak. Fontos megjegyezni, hogy van, aki vallási indokok miatt ódzkodik a chipektől, a Bibliában, a Jelenések könyvében például említik a "fenevad bélyegét, amely nélkül nem lehet adni és venni," melyet sokan hajlamosak az RFID-chipekkel azonosítani.

ha valaki azért aggódik, hogy nyomon követik és megfigyelik, a mobilja vagy az internet sokkal komolyabb veszélyt jelent a számára, mint az RFID chip, melyet mi használunk

Akkor a jövőben mindenki chipelve lesz?

Mivel egyre több törvény születik a kötelező emberi chipeltetés ellen, nagyon valószínű, hogy nem valósul meg a sokak által rettegett disztópia, melyben bőr alá ültetett, kivehetetlen nyomkövetőkkel minden lépésünket megfigyeli majd egy titkos állami hivatal.

NFC-s fizetés bármely boltban, nem csak belső, vállalati rendszerekben,

különféle eszközök (pl. számítógépek) gyors aktiválása és belépés ezekbe,

személyes azonosítás (ami kiválthatja például a névjegykártyákat, személyi igazolványokat, lakcímkártyákat),

orvosi megoldások (például egyes életfunkciók javítása).

Svédországban egyébként a nemzeti vasútvállalatnál is használják a technológiát a vonatjegyek ellenőrzéséhez.Még mielőtt egyáltalán komolyan felmerült volna az RFID-chipek implantációja emberekbe, elemzők, összeesküvés-elméletekben hívők és emberjogi aktivisták sokasága kezdte el kritizálni a technológiát annak valós és kevésbé valós kockázatai miatt. Csak hogy néhányat említsünk ezek közül:Az Epicenter egyik vezetője az aggályok egy részét kommentálta:- fogalmazott.Ha valakit a cégvezér szavai nem nyugtatnak meg, tanulságos történet lehet számára, hogy egy időben Mexikóban sikertelenül kísérleteztek személykövető jeladóchipekkel. Mexikói gazdagok ültették a magukba nyomkövetőket, melyek azzal az ígérettel kecsegtettek, hogy ha elrabolják őket, egy GPS-es rendszer meg tudja őket találni. Miután több százan implantálták a találmányt 4000 dolláros darabáron, kiderült, hogy túl gyenge a microchipek jele, így a szatellitek nem tudták őket befogni - vagyis a chipek teljesen haszontalanoknak bizonyultak.Komolyabb veszélyt jelenthet az adatlopás: többek közt pont ezért használja sok cég csak belső rendszereihez az RFID-implantátumokat.Az Egyesült Államokban például több állam, köztük Wisconsin, Észak-Dakota, Oklahoma és Georgia isMivel az okostelefonok egyelőre sokkal hatékonyabb megfigyelési eszközként szolgálnak, míg az RFID-chipek (melyeknek egyelőre még emberbe ültethető, GPS-alapú követésre lehetőséget adó változata nem létezik), nem valószínű, hogy ez a közeljövőben változni fog.A chipes megoldásnál egyébként jóval félelmetesebb megfigyelőrendszer létezik Kínában, amely egyszerre használ okostelefonokat, internetet, kamerákat és besúgókat:Ahhoz pedig, hogy önként chipeltessék magukat az emberek, sokkal többre van szükség, mint egyszerű kényelmi tényezők a céges büfében, főleg annak tükrében, hogyNem kizárt viszont, hogy a jövőben (több évtizedes időtávon) már olyan dolgokra is képesek lesznek a beültetett chipek, mint:Ezekkel a megoldásokkal a lakosság széles körének vonzóvá válhat a chipeltetés, könnyen lehet viszont, hogy mindig is lesznek olyan technológiák, melyekkel ki lehet váltani a kevésbé biztonságos és sokak számára (talán jogosan) félelmetes implantátumokat, így

- Készpénz vagy kártya?

- Az ujjammal fizetek.

Fotó: Shutterstock

Felhasznált források: PaymentSource