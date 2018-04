Meg vannak őrülve a mobilfizetési cégekért a magántőkealapok

Nemrég 3 milliárd dollárért megvette a Paysafe-et egy tőkealap-konzorcium, melyet a CVC és a Blackstone vezetett, a dán Nets fizetési rendszerért pedig 5,3 milliárd dollárt fizetett a Hellmann & Friedman.A Bain Capital és az Advent International - két olyan tőkealap, amely a Worldpayt megvette - most azt állítja, fantasztikus lehetőségeket lát francia és spanyol fizetési társaságokban. Ezek többnyire olyan bankok fennhatósága alatt működnek, mint a Credit Mutuel, a Société Générale, a Natixis, a BBVA, a Sabadell és a Bankia.A Bain és az Advent egyébként most épp azon dolgozik, hogy a svájci SIX Group fizetési üzletágát megszerezzék 2,1 milliárd dollárért.James Brocklebank, az Advent menedzsere szerint a fő probléma az ilyen cégekkel, hogy egyrészt nem eladók, másrészt hatalmasak. Hozzátette: nehéz lehet hasonló sikert elérni, mint ami egyszer a Worldpay esetén sikerült, a céget ugyanis megvették 2 milliárd dollárért, majd bevezették a tőzsdére 5 milliárd dolláros értéken. Ezen kívül a konkurensek is erődösnek: az Apple Pay folyamatosan hódítja el a piacot a mobilfizetési cégek elől, appjukat még maga Brocklebank is "gyilkosnak" és "briliánsnak" nevezte.Ennek ellenére a portfóliómenedzser hatalmas fantáziát lát az érintés nélküli fizetési rendszerekben, szerinte ugyanis ezen a piacon az áttörés még várat magára.