Kínai tőkebefektetési alaphoz csatlakozik Magyarország

A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározat szerint további 50 millió eurós további befizetést is terveznek a csatlakozás tapasztalatai alapján, erről a külgazdasági és külügyminiszter tehet majd javaslatot az Eximbank Zrt. útján, a nemzetgazdasági miniszter bevonásával.A határozat kitér arra is, hogy a csatlakozás oly módon történjen, hogy a későbbi befektetésekben lehetőség esetén magánpiaci szereplők is részt vehessenek. A csatlakozási tárgyalásokkal az Eximbankot bízták meg.A Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank a közép- és kelet-európai befektetések támogatására 2016-ban hozta létre a tízmilliárd euró összegű SINO-CEE Fund nevű befektetési alapot, amelyet a bank által erre a célra alapított Sino-CEE Financial Holdings Ltd. kezel. Az alap létrehozását a 2016 novemberi rigai Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó alkalmával jelentették be. Akkor azt közölték, hogy az alap 50 milliárd eurót tervez bevonni projektekre többek között az infrastrukturális szektorban, valamint high-tech termékek és más fogyasztói javak gyártására. Az alap állami finanszírozással, de piaci alapon működik. Közép- és Kelet-Európa az Új Kínai Selyemút gazdasági program célterületei közé tartozik.