Ki lesz az év pénzügyi vezetője Magyarországon? (Videó)

A CFO of the year 2018 díjra bármely hazai cég pénzügyi, gazdasági vezetője jelentkezhet. Az érdeklődéseket a cfooftheyear@portfolio.hu címen fogadjuk, a pályázati anyagot kérésre elküldjük, és kitöltve ugyanerre az e-mail címre várjuk vissza október végéig. A pályázók 20%-os kedvezménnyel, az első nyolc helyezett pedig díjmentesen vehet részt november 8-ai konferencián.

A legnagyobb pénzügyi teljesítményt felmutató hazai vállalatok vezetői közül a zsűri által idén a legfelkészültebbnek és legsikeresebbnek tartott gazdasági, pénzügyi igazgatót tüntetjük ki az eseményen. A budavári Hiltonban november 8-án esedékes rendezvényről és a díjról a társszervezőkérdezzük az alábbi videóban:Tavaly a vállalatok, szakmai szervezetek és a szervezők nagy számban jelöltek olyan közép- és nagyvállalatokat, amelyek üzleti teljesítménye egyértelműen kiemelkedik a magyar átlagból, és ahol az előbb említett kihívások történtek az elmúlt időszakban. A szakmai zsűri pedig ezek közül a jelöltek pályázatai alapján választotta ki a szakmailag kimagasló vezetőket. A pályázatok alapján nemcsak egy, hanem 8 kiemelkedő teljesítményt nyújtó díjazott kapott elismerést, idén is ezt tervezzük. A "CFO of the year" 2017-ben Szász Károly, a Bonafarm Csoport gazdasági igazgatója lett.

A CFO of the year díj 2017-es jelöltjei és a díj átadói. A díjjal a kezében Szász Károly, a Bonafarm gazdasági igazgatója. Fotó: Stiller Ákos.