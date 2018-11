Magyar cégeket is megrengethet a Brexit

Az Intrum évente közzéteszi Európai Fizetési Jelentését. A legfrissebb, 2018 tavaszán készített reprezentatív felmérésben 29 európai országból 9607, köztük 450 magyar cég vett részt. Magyarországon a kis-, közép-, és nagyvállalatok fizetési szokásait vizsgálták.A kutatás rávilágít arra, hogy európai szinten is az egyik legnagyobb bizonytalansági faktor a Brexit alakulása, melynek hatása itthon is érezhető lesz. Az adatok szerint ugyan többségben vannak azok a vállalkozások, akik szerint nem hoz változást a munkájukban a brexit, de egy jelentős csoport, a megkérdezett cégek közel negyede úgy ítélte meg, hogy működésére negatív hatással lehet a brit kilépés. Ezzel szemben mindössze a cégek 6 százaléka számít arra, hogy kedvező hatással lesz munkájára a Brexit.A Brexit okozta hatások a magyar vállalkozásokra nézve azért is jelentősek, mert a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2018. január-augusztusi időszakban az Egyesült Királysággal lebonyolított import termékforgalom 385,5 milliárd forint volt. Az export 808,5 milliárd forintot tett ki, ezzel az európai országok közül az Egyesült Királyság a kilencedik legfontosabb exportpartnerünk.Az Intrum kutatási adatai szerint 10-ből 4 magyarországi vállalkozás nem tesz semmilyen óvintézkedést a nem fizető ügyfelek által okozott károk enyhítésére. Pedig a bevételek elmaradása érezhető hatással van a cégek életére: likviditási nehézségekhez, kamatterhek növekedéséhez, elbocsátásokhoz vezethetnek.