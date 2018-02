10 éves csúcs: a válság előtt vettek utoljára ilyen sok céget a magántőkések

Tavaly globális szinten 152 tőzsdén lévő céget vettek meg magántőkealapok, ugyanez a szám 2016-ban 94 volt. A tavalyinál nagyobb felvásárlási szám 2007-ben volt, akkor 196 ilyen céget vettek meg, míg az ügyletek összértékét tekintve 2006 volt a csúcs, akkor 423 milliárd dollár értékben kötöttek a magántőkealapok ügyleteket a világon.A Bain & Co. elemzése szerint jelenleg 72 olyan tőzsdei cég van az USA-ban, ami érdekes lehet a magántőkealapoknak, ezeknek vállalati összértéke az 50 milliárd dollárt is elérheti. A cég magántőke-piaci vezetője szerint az idei év is hasonlóan erős lehet a magántőkepiacnak, mint a tavalyi, amennyiben a piaci feltételek nem változnak érdemben. Ráadásul a magántőkealapoknál az elmúlt években elképesztő pénzek halmozódtak fel, így valamelyest kényszer is van rajtuk a pénz elköltésére.