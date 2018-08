Félmilliárdnyi befektetés a Széchenyi Tőkealapnál

A tájékoztatás szerint az alap az egyedi tervezésű, dizájnoltalom alatt álló Boardy magyar deszkarollert gyártó és forgalmazó boardy on board Kft-be 110 millió forintot, a Vet for Pet Kisállat Szakrendelőbe 101,35 millió forintot, a PPV (pay-per-view) alapú videómegosztó platformot fejlesztő VIS Kft.-be 220 millió forintot fektet.A közleményben felidézik, a 2011-ben indult és azóta több mint 90 vállalkozásba befektető Széchenyi Tőkebefektetési Alap befektetési időszakát 2017 szeptemberében meghosszabbították, 2025 végéig fektethet be kockázati tőkét hazai kis- és középvállalkozásokba, a Széchenyi Tőkebefektetési Alap keretét pedig 8 milliárd forinttal 22 milliárd forintra bővítették.A tőkealap jellemzően 4-5 év után értékesíti részesedését elsősorban az alapítóknak, a befolyó összeget pedig újra befektetheti.Csuhaj V. Imre, a tőkealapot menedzselő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta, a Széchenyi Tőkebefektetési Alap mellett három új alappal, összesen 63 milliárd forintos kerettel dolgoznak azon, hogy az innovatív magyar kis- és középvállalkozások itthon válhassanak naggyá, és járuljanak hozzá az ország versenyképességéhez.