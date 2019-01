Generációváltást segítő tőkeprogramot indít az MFB

A Magyar Fejlesztési Bank csoportjához tartozó Hiventures Zrt. és az MFB Invest Zrt. által nyújtott program célja, hogy társfinanszírozást nyújtson befektetőknek, vagy befektető csoportoknak. A cégfelvásárláshoz kapcsolódó MFB Generációváltási Tőkeprogram lehetőséget teremt a generációváltással érintett családi vállalkozások rendezett értékesítésére, ami elengedhetetlen a cégek működőképességének megőrzéséhez.A minimum 50 millió forintos árbevétellel rendelkező kis- és középvállalkozások (KKV) 58%-át teszik ki a családi vállalkozások. A piaci információk szerint ezek közel 40%-át érinti a generációváltás problémája, mivel a tulajdonos-ügyvezetők átlagos életkora eléri a 65 évet. Az esetek többségében ugyanakkor nem megoldott a családon, illetve a jelenlegi tulajdonosi körön belüli cégvezetői, tulajdonosi utódlás. Az ilyen társaságok esetében az értékesítés elkerülhetetlen, azonban a jelenlegi cégvásárlási kereslet, illetve a rendelkezésre álló finanszírozás nem elégséges a kérdés megoldásához. Számos prosperáló családi cég esetében ezért veszélybe kerülhet a működőképesség fenntartása és a cégben felhalmozott értékek megőrzése. A probléma akár 12 ezer társaságot is érinthet, ezért a generációváltás nehézségeinek nemzetgazdasági hatása is jelentős.Az MFB Generációváltási Tőkeprogram keretében mindkét említett társaság az akvizíciókhoz szükséges tőkefinanszírozással áll a felvásárlók rendelkezésére, azaz társbefektetőként vesz részt a tranzakciókban a piaci befektetők mellett.A Hiventures 500 millió forint alatti tőkeigény, míg az MFB Invest az 500 millió forint feletti tőkefinanszírozási igény esetén várja a jelentkezőket. A finanszírozási időtáv 5-7 év, a felvásárlás során elvárt 30% magánforrás bevonása is. A tervezett ügyletek értékelése során figyelembe veszik az értékesítésre kínált társaság hosszú távú jövedelemtermelő képességét és a felvásárló menedzsment szakmai felkészültségét is.Az MFB Csoport társaságai a felvásárlási célpontok kiválasztásában nem vesznek részt, ezért olyan befektetők jelentkezését várják, akik már ismerik a felvásárlandó társaságot. 500 millió forint tőkeigény alatt az érdeklődők részletes tájékoztatást a Hiventures Zrt. weboldalán kaphatnak, ahol online jelentkezési űrlap segíti a kapcsolatfelvételt. Az 500 millió forintot meghaladó tőkeigény esetén az MFB Invest Zrt. nyújt tájékoztatást.