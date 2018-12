Nagy dobásra készülnek a kínai befektetők Európában

Több tőkekivonás, kevesebb felvásárlás

Kínai befektetők nagyobb léptékű felvásárlásokat terveznek

A megkérdezett szakértők idén Európa-szerte Franciaországban számítanak a legerősebb PE aktivitásra, köszönhetően az ország üzlet-támogató politikájának. Spanyolországban és Portugáliában is jelentős növekedés lesz tapasztalható, habár alacsonyabb mértékben. Az európai lista végén Görögország és az Egyesült Királyság található, akik továbbra is a Brexit okozta piaci bizonytalanságtól szenvednek. A német piacon mérsékelt növekedés várható 2018-ban, köszönhetően a már jelenleg is magas szintű tranzakciós aktivitásnak. A megkérdezett szakértők 80%-a a gyógyszeripart nevezte meg a legvonzóbb szektornak, ezt követte az üzleti-, és logisztika szolgáltatások piaca 75%-kal, majd a telekommunikációs iparág következett 74%-kal. A legkevesebb felvásárlásra az energia (16%), az építkezési (14%) és a közlekedési (11%) szektorban számítanak.Idén a PE cégek arra is fókuszálnak majd, hogy eladják a már meglévő befektetéseiket ahelyett, hogy új felvásárlásokat hajtsanak végre. Ugyanis a meglévő befektetések megszüntetése (30%) a top prioritás az elmúlt évek két legnépszerűbb aktivitásával, az új befektetések szerzésével (25%) és a vállalati portfólió fejlesztésével (22%) szemben. A legfőbb oka a tőkekivonásnak a befektetéssel szemben a megemelkedett tőke-értékelési szint, amellyel kapcsolatban a szakértők 93%-a mondta azt, hogy a mostani többszörös kifizetések a jelenlegi akvizíciók esetében túl vannak értékelve.A megkérdezett szakértők az akvizíciós források elsődleges célpontjaként a többségi családi tulajdonban lévő cégeket (58%) jelölték meg. Őket követik 54%-ban a másodlagos felvásárlások. A tranzakciós aktivitások mértékében a tavalyi évhez hasonlóan a legtöbb üzlet a kisvállalati szegmensben (100 millió euró értékig) és a középvállalati szegmensben (legfeljebb 500 millió euróig) valósulhat meg.Számos iparág nagy örömére a kínai befektetők az elmúlt években növelték a PE befektetéseik mértékét Európában. A kínai befektetők kifejezetten a tőke javakkal & mérnöki megoldásokkal foglalkozó vállalatokat (19%) célozzák meg. Őket követi a telekommunikációs és média technológiával foglalkozó iparág (17%), valamint az autóipar (14%), amely szektorokban már a tavalyi évben is számos kínai befektetők általi felvásárlásnak lehettünk szemtanúi.