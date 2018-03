Nyolc éve nem vettek ilyen sok pénzért magyar cégeket

Az EY M&A Barométere idén is összesítette az elmúlt időszakban lezárult, nyilvános tranzakciókat a közép-kelet-európai régióban (Magyarország, Bulgária, Horvátország, Csehország, Görögország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország).Az M&A Barométer szerint 1 milliárd 441 millió dolláros értékével a törökországi OMV Petrol Ofisi felvásárlása volt a legnagyobb értékű tranzakció. Ezt követte szintén egymilliárd dollár feletti értékkel három lengyelországi akvizíció: a holland Chariot Top Group vásárolt meg egy 28 kiskereskedelmi egységből álló üzletportfóliót és a hozzá kapcsolódó működtetési jogokat 1 milliárd 190 millió dollárért, az EDF Polska S.A.-t és a Zabka Polska-t pedig a lengyel PGE Polska csoport és a CVC Capital Partners vásárolta meg 1,13 és 1,06 milliárd dollárért.A legtöbb tranzakció is Lengyelországban történt, összesen 265 ügyletet bonyolítottak le 2017-ben, amelyet Csehország (246) és Törökország (171) követ. Magyarország az előkelő ötödik helyet foglalja el a régióban a lezárt ügyletek számát tekintve.. Magyarországon 327 millió dolláros értékével a budapesti Aréna Pláza bevásárlóközpont felvásárlása volt a legnagyobb értékű tranzakció a tavalyi évben.2017-ben is a belföldi tranzakciók maradtak fölényben a régióban, ezen belül pedig. Hazánkban a tranzakciók 63 százaléka magyar cégek között ment vége, míg a régióban ugyanez az arány mindössze 47 százalék volt 2017-ben.A régióban a tranzakciók számát tekintve a legtöbb ügylet, összesen 161 lezárt tranzakció az ingatlanszektorban zajlott (14%), amelyet a feldolgozóipar (12%) és az IT szektor követ (11%). Ugyanakkor a lezárt tranzakciók átlagos értékét figyelembe véve 2017-ben az energia szektor, a szállítás és logisztika valamint a kis-és nagykereskedelmi szektorok voltak a legvonzóbb iparágak, ahol rendre 146, 136 és 118 millió dolláros átlagos értéken mentek végbe a tranzakciók. Az ügyletek nagy többségét, összesen 72 százalékát a tavalyi évben is stratégiai befektetők bonyolították, a pénzügyi befektetők által végrehajtott tranzakciók aránya így kis mértékben (6 százalékponttal) növekedett a 2016-os évhez képest.