Rekordon járnak a globális cégfelvásárlások

Az idei első három negyedévben összesen közel 3300 milliárd dollár értékben kötöttek ügyleteket az M&A piacon, ami 39%-os növekedés az előző év azonos időszakában mérthez képest. A kiugró ügyletérték több megadealnek is köszönhető, amelyeknek értéke meghaladja az 5 milliárd dollárt. Ilyenek voltak idén a Comcast, a T-Mobile és a Takeda idei felvásárlásai.Idén eddig a Morgan Stanley volt a legaktívabb az M&A piaci ügyletek levezénylésében, ezt követte a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Citigroup és a Bank of America. Ha az eddigi felvásárlási aktivitás az év utolsó negyedévét is jellemzi, akkor idén az ügyletek összértéke elérheti a 4300 milliárd dollárt. Érdekességképp, a M&A piac történetében mindeddig csak kétszer fordult elő, hogy az ügyletérték meghaladta a 4 ezermilliárd dollárt.