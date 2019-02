Sosem vásároltak még fel annyi alapkezelőt, mint 2018-ban

Az alapkezelők piaci kihívásai is terítékre kerülnek a Portfolio március 21-ei konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

A Sandler O'Neill New York-i befektetési bank friss adatai szerint tavaly 253 M&A tranzakció volt az alapkezelői piacon, ami magasabb, mint a 2017-ben mért 210, de még a 2007-ben mért rekord 243 tranzakciót is meghaladja.Tavaly a Legnagyobb ügylet az Invescóhoz köthető, amely 5,7 milliárd dollárért vásárolta fel a MassMutual amerikai biztosítótól az Oppenheimer Funds alapokat. tavaly a versenytársak felvásárlása volt a legnagyobb hajtóerő az alapkezelők között az M&A piacon, emellett több bank és biztosító is megjelent vevőként a piacon a befektetési üzletág erősítése érdekében.A Sandler becslései szerint a tavalyi tranzakciók összértéke egy év alatt 29%-kal 27, 1 milliárd dollárra nőtt, bár ez nem haladja meg a 2007-ben mért rekordnak számító 51,6 milliárd dollárt.