Tíz éves mélyponton a pénzkihelyezés a magántőkealapoknál

Egy 1000 intézményi befektető megkérdezésén alapuló tanulmány szerint, míg 2006-ban a magántőkealapok a beáramló pénzek mintegy 5%-át fektették be negyedévről negyedévre, 2017 utolsó három hónapjában ez már csak 1%-ot tett ki.Annak ellenére, hogy az elmúlt években több megaügylet is volt a piacon, a magántőkealapok óvatosabbak lettek a pénzkihelyezésben, miközben az általuk kezelt vagyon folyamatosan nő. Az amerikai Carlyle 18,5 milliárd dollárra hizlalta a legnagyobb észak-amerikai alapot, az EQT Európa legnagyobb infrastrukturális alapját tervezi felállítani, az európai CVC pedig a legnagyobb ázsiai alapot.Az elemzők szerint az egyik legnagyobb kockázata annak, hogy az alapkezelők nem tudják munkára bírni a pénzt, hogy ezzel gyenge hozamot tudnak csak felmutatni majd a befektetőiknek. A pénzköltés ütemének lassulása szerintük abból is fakad, hogy egyre nagyobb a verseny a piacon, a cégeknek sok esetben nincs szüksége magántőkealapokra egy-egy felvásárlás végrehajtásához, hiszen maguk is nagyobb pénzállományon ülnek.