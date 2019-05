Több pénzt nyerhetnek a magyar startupok - Júniustól jön a változás a Hiventuresnél

Hasonló témáról lesz szó a Portfolio és a HVCA közös megrendezésű befektetési konferenciáján június 5-én. Ne maradj el róla, részletek itt: ÁTTEKINTÉS

, a Hiventures vezérigazgatója az online sajtótájékoztatón elmondta, hogy az általuk kezelt 66 milliárd forint egy jelentős részét arra szánták, hogy a kezdeti fázisba lévő cégekbe fektessék. Úgy látja, hogy nagy az érdeklődés a cégek oldaláról a programjaikra, eddig több mint 2000 cég érdeklődött náluk, közülük 200-ba már be is fektettek. 2017-ben már több mint 90 befektetés megvalósult stratupok esetében, ezek közül egy év alatt 85%-uk növelni tudta a bevételüket, sokan külföldről származó bevételekkel., a Hiventures vezérigazgató-helyettese az új stratégiáról beszélt a befektetéseikben, ezen belül kiemelte, hogy piaci igény volt arra, hogy a korai fázisban lévő cégek számára elérhető források legyenek. Ezt az űrt igyekeztek ők betölteni, és a nagy számú érdeklődés alapján ez a döntés beigazolódott. Kitért arra is, hogy az elmúlt 2 év alatt több mint 100 szakmai mentor támogatja a startupok fejlődését, de még mindig komoly finanszírozási űr van az inkubációs cégek esetében.Ehhez illeszkedik egy maximum 50 millió forintos tagi kölcsön. A magvető tőke esetében is növelik a befektetési összeghatárt, de ennek odaítéléséhez az kell, hogy legyen egy már működő prototípus., a Hiventures Inkubációs befektetési igazgatója arról beszélt, hogy igyekeznek a céggel együttműködve létrehozni egy olyan terméket vagy szolgáltatást, amivel ki lehet lépni az inkubációs szakaszból. A fentiekkel kapcsolatban kiemelte, hogy a 15 millió forintból 9 millió forint a tőke és 6 millió lesz a tagi kölcsön júniustól. Ezen felül az inkubációs plusz program keretében nyerhetnek el a cégek egy maximum 50 millió forintos tagi kölcsönt., a Hiventures Növekedési befektetési igazgatója kitért arra, hogy a növekedési szakaszban már érettebb cégekkel foglalkoznak, de ez esetben több körös finanszírozás is lehetséges, sőt, szükségszerű, hiszen ahogy fejlődik a cég és a termék, úgy lehet egyre több forrást gyűjteni, akár külföldi kockázatitőke-befektetőktől is. Ebben a szakaszban már fontos szerepet kapnak a társbefektetők is.