Vonzó régió lesz Közép-Európa a kockázatitőkéseknek idén

A Deloitte felmérésében a megkérdezett közép-európai tőkebefektetők háromnegyede (75%) szerint a kockázati tőkepiaci aktivitás megtartja a jelenlegi szintjét, ami emelkedést jelent a nyári felméréshez képest. A válaszadók egytizede (11%) az aktivitás növekedésére számít, amely alacsonyabb a nyári egyharmadhoz (31%) képest, tehát a megkérdezettek a növekedés ütemének lassulására számítanak.A várható befektetéseket a régió befektetői által az elmúlt 18 hónapban felhalmozott tőke fogja finanszírozni: két nagy alap forrásgyűjtési időszaka is lezárult tavaly, míg néhány közepes méretű befektetésekre fókuszáló alap forrásgyűjtése idén indult el. A tőkeáttétel feltételei továbbra is vonzóak maradnak, ugyanis a megkérdezettek 93 százaléka szerint a likviditás szintje a következő fél évben változatlan marad (82%), vagy tovább fog javulni (11%). Kevesebb, mint egytized (7%) számít arra, hogy a finanszírozás szintje vissza fog esni az elkövetkező hónapokban, ami jelentős csökkenés az előző felmérés során mért egyötödhöz (17%) képest.A közép-európai gazdasági háttér várhatóan erős marad, a válaszadók háromnegyede (75%) szerint tartani fogja a mostani szintet (73%), vagy akár tovább is növekszik (2%). Továbbra is a közép-európai piacok GDP-növekedése a legmagasabb Európában, amely az előrejelzések szerint kétszer olyan gyorsan növekszik majd 2019-ben, mint az eurozóna átlaga (Közép-Európában 3,4 százalék, míg az eurózónában 1,7 százalék).