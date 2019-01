Megállapodás nélküli Brexitre készül a Transferwise

A Transferwise 200 fő fölé bővíti londoni irodájának létszámát, közben pedig Brüsszelben is irodát nyit. Ez lesz a startup tizedik irodája, többek közt Budapesten is megtalálhatók."A belga licenc biztosítja, hogy a szolgáltatásainkat továbbra is globálisan szolgáltatni tudjuk ügyfeleinknek, függetlenül attól, hogy mi lesz a Brexit-megállapodás eremdénye" - kommentálta Kristo Käärmann, a Transferwise vezérigazgatója.Jelenleg a Transferwise 4 millió ügyfelet szolgál ki világszerte, havi 3 milliárd eurót utalnak át a vállalaton keresztül.