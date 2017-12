10 kőgazdag feleség, aki rengeteg pénzt keresett a férjén

10-6.

10. Sheila Johnson, 400 millió dollár

A most 68 éves Sheila Johnson egészen 2002-ig, 33 éven keresztül volt a médiamogul Robert L. Johnson felesége. Férjével együtt alapították az egyik legsikeresebb afro-amerikai közönséget megcélzó, és most már a Viacom tulajdonában lévő televíziós csatornát, a BET-et. Becslések szerint a válás során férjével 400 millió dollárban egyezett meg, 2002-ben vagyonát 670 millió dollárra taksálták, a Forbes becslései szerint a hölgynek jelenleg mintegy 750 millió dollárja lehet.

Sheila Johnson a volt amerikai elnökkel, Barck Obamával a képen, forrás: AFP/Jim Watson

9. Robyn Moore Gibson, 425 millió dollár

A hölgy a neves filmszínész, Mel Gibson felesége volt, hivatalosan 26 évnyi házasság után váltak szét, de a válást csak öt évre rá mondták ki. A válást Gibson felesége nyújtotta be 2009-ben kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, miután a színész nyilvánosna is felvállalta a kapcsolatát az akkor várandós Oksana Grigorievaval. Úgy tudni, a hölgy Gibson vagyonának mintegy felét, 425 millió dollárt kapott a válással.

Robyn Moore Gibson és Mel Gibson, forrás: Shutterstock

8. Wendy McCaw, 460 millió dollár

1974-ben ment hozzá a mobiltelefonok piacán úttörőnek számító üzletemberhez, Craig McCaw-hoz. A McCaw Cellulart végül 1994-ben az AT&T vásárolta meg a házaspártól. 1997-ben váltak el egymástól, a hölgy 460 millió dollárt kapott. 2000-ben vásárolta meg a The New York Timestól 100 millió dollárért a Santa Barbara News-Presst, amely Kalifornia egyik legrégebbi újságjának számít.

Wendy McCaw, forrás: wendy-mccaw.com

7. Elena Rybolovleva, 604 millió dollár

1987-ben ment hozzá Dimitry Rybolovlev milliárdos orosz üzletemberhez, akit sokan talán az AS Monaco fociklub tulajdonosaként ismernek. A pár 2014-ben vált el, a feleség adta be a válópert hűtlenségre hivatkozva. Korábban még többmilliárd dolláros válóperről is rebesgettek, és bár a végső pénzügyi feltételek nem ismertek, úgy tudni, a hölgy 604 millió dollárt kapott.

Dimitry Rybolovlev Elenával közös lányával, Ekaterinával, forrás: AFP/ Franck Fire

6. Soraya Khashoggi, 874 millió dollár

20 évesen ment hozzá az akkor még Sandra Daly nevet viselő brit hölgy egy szaúdi üzletemberhez még 1961-ben. Később, az iszlámra való áttérés miatt változtatta meg nevét Sorayara. Akkori férje, Adnan Khashoggi nettó vagyona az 1980-as években volt a csúcson, becslések szerint mintegy 4 milliárd dollárral. Akkoriban 12 háza, 100 limuzinja és 200 egzotikus állata is volt az üzletembernek. A válást 1982-ben mondták ki, a volt feleség a becslések szerint 874millió dollárt kapott.

Soraya és Adnan Khashoggi, forrás: Shutterstock