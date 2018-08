120 millió dollárt keresett Apple-részvényein Tim Cook

Tim Cook 2011 augusztusában kapott egy nagyobb részvénycsomagot, amikor átvette a céget elődjétől, Steve Jobstól. Azóta a cégvezér nem kapott újabb részvénykompenzációs csomagot, de az Apple árfolyamának mostani menetelésének köszönhetően ez a kifizetés az egyik legnagyobb Cook felé. A hivatalos adatok szerint a cégvezető 560 ezer részvényt kapott, amelyeknek értéke 121 millió dollár.A részvényekkel most elnyert 121 millió dollárból Cooknak még adóznia is kell, így nettóban 57 milliót kap kézhez. Még 2015-ben az Apple-vezér azt nyilatkozta, hogy a 700 millió dollárra becsült vagyonát szeretné eladakozni élete során, múlt héten például 5 millió dollárt adományozott egy alapítványnak.Az elmúlt három évben az Apple részvényesi hozama a legtöbb S&P 500 indexben szereplő cégét felülmúlta, egészen pontosan az 50. helyen volt a 423 cégből a közel 90%-ot elérő hozamával három év alatt. Az Apple piaci kapitalizációja ebben a hónapban haladta meg az ezermilliárd dollárt, ezt eddig egy cégnek sem sikerült még elérnie, pedig a Microsoft, az Amazon és az Alphabet is közel volt hozzá.