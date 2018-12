A magyar GDP közel négyszeresét vesztették el idén a világ milliárdosai

A globális kereskedelmi háborútól és az amerikai recessziótól való félelem lejjebb küldte év végére a részvényindexeket, ami a Bloomberg Billionaires Indexen szereplő 500 leggazdagabb ember vagyonát 4700 milliárd dollárra csökkentette a múlt hét pénteki zárással, ami év elején a jó részvénypiaci hangulatnak köszönhetően még 5600 milliárd dollárt tett ki.Idén Jeff Bezos vagyona nőtt a legtöbbet, de még ő sem bújhatott el a volatilis piacok elől: vagyona szeptemberben tetőzött 168 milliárd dollárral, ami később 53 milliárddal esett vissza, így év végére 115 milliárdos vagyona lett.Mindeközben Mark Zuckerberg vesztette a legtöbb pénzt idén, január óta összesen 23 milliárddal csökkent a vagyona, miután a Facebook egyik botrányból a másikba csöppent. Összességében a listán szereplő 173 amerikai milliárdos közel 6%-ot vesztett vagyonából, amely így összesen 1900 milliárd dollárt tett ki év végével.Ázsiában sem volt olyan rózsás az idei év a milliárdosok számára, ők együttesen 144 milliárd dollárt vesztettek idén. Európában is hasonló volt a helyzet, az itteni milliárdosok is inkább vagyonvesztésről tudtak beszámolni, köztük Amancio Ortegával és Silvio Berlusconival.Szektorok szintjén az energetikában utazó milliárdosok vagyona nőtt a legtöbbet, ők összesen 6 milliárd dollárt zsebeltek be idén. A technológiai vagyon ezzel szemben 55 milliárd dollárral esett vissza, még úgy is, hogy ezt valamennyire ellensúlyozta Bezos vagyonnövekedése.