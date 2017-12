A Mészáros-papírok a magyar bitcoin

Egyetlen járható út van a szolgáltatók számára, az, hogy a lehető legnagyobb transzparencia mellett működjenek. Fontos ugyanakkor megtalálni, hogy a költségek mellett hogyan tud értéket teremteni az új szabályozás.

Technikailag igen, de más oldalról van még bőven teendő. A technikai felkészülésben nem szeretünk kompromisszumokat kötni, igyekszünk a megfelelésben együtt haladni a felügyeleti elvárásokkal. Az igazi kérdés az lesz, hogy a MiFID 2 életbe lépése hogyan hat majd az ügyfélkezelés minőségére, az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekre. Ebben még nekünk is van tanulnivalónk, részben az ügyfelektől az első reakciók alapján, részben pedig a kapcsolattartók képzésében.Leginkább ezt az értéket elfogadtatni az ügyfelekkel. Amikor egy több száz millió forintos vagyonnal bíró privátbanki ügyfél megkapja az éves költségösszesítőt, azt látja majd, hogy a költségek egy középkategóriás autó árával vetekszenek, amit nem egyszerű feldolgozni, és elfogadni. Nekünk, szolgáltatóknak be kell tudnunk mutatni, hogy milyen értéket tettünk a szolgáltatás mögé.

Véleményem szerint, ha egy független szolgáltató nagyon jól tud szakosodni és szűken tartani a fókuszt, az sokkal jobb döntés most, mint úgy megfelelni ennek a kihívásokkal teli környezetnek, hogy elkezdi széthúzni a célügyfélkört, a fókuszt.

A részvénybefektetés nyilván hosszú távra szól, de ha arra vonatkozik a kérdés, hogy ma vennék-e részvényt, a válaszom igen, mert úgy gondolom, hogy fél év múlva a részvénypiacok nagyobb eséllyel lesznek magasabban, mint alacsonyabban.

Én azt szoktam mondani, hogy ez a magyar bitcoin. Szerintem a bitcoinra és ezekre a Mészáros-papírokra is igaz, hogy az emberek többsége nem tudja, mit vesz, de mivel mindenki ezt veszi, akkor csak felfelé mehet az árfolyam, ezért ő is beszáll.

Változást hozhat a MiFID 2 a family office-ok elterjedésében is itthon, amely mindeddig nem virágzott Magyarországon. Azt látom, hogy a leggazdagabbak a likvid vagyonuk egy részét szívesen tartják külföldön, némely esetben előfordul, hogy van egy pénzügyi szárnysegéd, aki segít a vagyon tulajdonosának a befektetési döntések meghozatalában, de a tényleges family office-t itthon még nem igazán látni, ez viszont 2-3 éven belül jelentősen változhat.Szerintem már maga a TBSZ megjelenése a magyar piacon hozott egy szemléletváltást, nem feltétlenül a kockázatok terén, sokkal inkább a befektetési időtávban. A másik fontos tényező pedig az alacsony kamatok, amelyekhez az utóbbi 2-3 évben hozzá kellett szokniuk az ügyfeleknek. Tehát a szemléletváltást az utóbbi évek alacsony kamatai már alapvetően kikényszerítették, és ez nem a MiFID hatása.Mindezek inkább a kihívás részét képezik a történetnek. Úgy vélem, hogy a privátbanki torta szépen nő majd tovább, innen nézve pedig nem rosszak a kilátások. Most az látszik, hogy a gazdaság jól teljesít, a vállalati mérlegek roppant likvidek, ilyen szempontból az osztalékszezon időszaka, ami a következő év tavasza-nyara, egy jó időszak lesz a piacnak és benne a privátbanki szolgáltatóknak is.Igaz, hogy a szektor már megtalált szinte minden vagyonos családot, de ez a kör közben egyre gazdagabb. Nagy szereplőként mi azt látjuk, hogy minden szolgáltatónál vannak olyan ügyfelek, akik egyre vagyonosabbak, van egy természetes piramis, ahonnan lehet meríteni. Ha így megy a gazdaság, bővül azoknak a családoknak is a köre, akik privátbanki ügyfelekké válhatnak, tehát számbeli gyarapodást is el tudok képzelni. És ebből inkább a nagyobb, banki hátterű szolgáltatók tudnak előnyt kovácsolni, mivel házon belül kézről kézre tudják adni az ügyfelet.Azt gondolom, hogy az összes szabályozói teher őket hatványozottan sújtja, főleg, ha kisebb szolgáltatókról van szó.Utóbbi azért is nehéz, mert úgy kell beletenni pénzt, hogy nincs mögötte még az üzlet. Ezért is gondolom azt, hogy egy szűkebb piacra fókuszálni sokkal kifizetődőbb lehet. Jelenleg egyébként azt érzékeljük, hogy felértékelődik a privátbanki szolgáltatók szakmai-tulajdonosi háttere, és a mi esetünkben mindez fontos értéknek bizonyul a meglévő és az újonnan hozzánk forduló ügyfelek szemében.Segítheti, mivel a generációváltás egyik következménye, illetve hatása, hogy a likvid vagyon megnőtt. Amennyiben nincs családon belül olyan, aki tovább viszi az üzletet, akkor felesleges fejlesztésekre tartogatni a pénzt, az eddig tartogatott milliárdokat most elkezdik kivenni a cégből a tulajdonosok, így pedig előtérbe kerül a vagyonkezelés fontossága. És bár nem szabályozói cél, a family office-ok szaporodását a MiFID 2 is generálni fogja a költségtranszparencia miatt.Szerintem minden ügyfélben van ezzel kapcsolatban egy kettőség: egyrészről ne kelljen befektetési döntésekkel foglalkoznia, időt szánni rá, másrészről ott van a folyamatos kontroll iránti igény. A generációváltás inkább abba az irányba mutat, hogy minél kevesebb döntést kelljen az ügyfélnek meghoznia, és minél többet a szolgáltatónak, ami pedig felértékeli a diszkrecionális vagyonkezelés fontosságát.A szektor tipikus ügyfele ma az első generációs vállalkozó. Azt látom, hogy ebben a körben nagyon fontos a kontroll megtartása és a saját döntés. Van, hogy a döntést részben átengedik a szolgáltatónak, de inkább az a jellemző, hogy saját maguk hozzák a befektetési döntéseket. Az új generáció már inkább úgy tekint a szolgáltatóra, hogy ez egy intézmény, amelynek van egy tanácsadói csapata, egy szolgáltatáscsomagja, egy tudásháttere, és hajlandóbbak a szolgáltatóra bízni részben vagy egészben a pénzük feletti döntést.Éppen ezért igyekszünk úgy felépíteni a befektetési tanácsadásunkat, hogy mindig legyen egymás mellett egy középtávú ajánlás és valami, ami az aktualitásokról szól. Mindez azért fontos, mert ha az ügyfél nem tud éppen akkor megvalósítani egy aktuálisan jónak tűnő befektetési lehetőséget, akkor is legyen a pénzének egy olyan része, ami be van fektetve, neki dolgozik, mert ennek hosszú távon nagy előnye van.Hosszú ideje mennek fel az árfolyamok, de mivel a gazdasági növekedés rendben van, a kamatok alacsonyak, a vállalati profitok nőni tudnak és a geopolitikai feszültségeket is láthatóan könnyen feldogozza a piac, ezért szerintünk van még tér a részvénypiac emelkedése előtt.A következő mérföldkő az lesz, hogyan tudja az EKB a tervezett politikaváltást lemenedzselni, és ezzel kapcsolatban milyen reakciók lesznek a piacokon. Addig viszont a jó hangulat kitarthat, és tovább fűtheti a piacokat.Mi a magyar piacon főként a blue chip cégekben látunk nagyobb felértékelődési potenciált. A Mészáros-papíroknál nehéz egy megalapozott értéket társítani ezekhez a cégekhez. Így inkább azt tanácsoljuk most az ügyfeleknek: vagy ne fektessenek ezekbe a papírokba, vagy csak azt a pénzt, amit nem sajnálnak, ha mégis rosszra fordulna a helyzet.Hogy meddig, nem tudom, de az, hogy emelkedik még az árfolyam, teljesen reális várakozás, mivel rengetegen érdeklődnek iránta.De akárkivel beszéltem, aki jobban benne van a bitcoin-világban, azt hangoztatta, hogy a blockchain technológia egy nagyon előremutató dolog, mondhatni az a jövő, a blockchain technológiához viszont nem muszáj, hogy bitcoinod legyen.

Ebből is kifolyólag én inkább azok táborát erősítem, akik tulipán-mániának látják ezt a bitcoin-őrületet, nem gondolom ezt egy komoly befektetési történetnek. Lehet a bitcoint az aranyhoz is hasonlítani, hogy csak azért van értéke, mert mindenki látja, hogy csillog, és, hogy van rá kereslet, meg véges a kínálata, de egyébként nagyon spekulatívnak tűnik a dolog. A blockchain technológia viszont egy komoly és előremutató irány, a KBC Csoport Belgiumban például a már sikeresen indított kockázati biztosítási szerződési terméket teljesen a blockchain technológiára alapozva.Elmondjuk, hogy mi mit gondolunk a bitcoinnal és egyéb kriptopénzekkel kapcsolatban, és rámutatunk arra, hogy vannak egyéb jó befektetési lehetőségek is a piacon. Lehet, hogy ezek nem hoznak naponta 10%-ot, de attól még jó pénzkereseti lehetőségek és kevésbé kockázatosak.Fontos a tanácsadók oktatása és képzése, mert az ügyfelek szemében a privátbankár maga a bank. Nálunk havonta vannak olyan megbeszélések, amelyeken elemezzük a piacokat töviről hegyire, ezeken a meetingeken a csoporton belül a vezető közgazdászok, a brókercég, az alapkezelő képviselői vannak jelen, tőlük tudnak kérdezni a bankárok. Emellett két-három hete volt nálunk egy külföldi szakértő, aki a kriptopénzekről tartott előadást a csapatomnak, mivel a sok ügyfélkérdés miatt szükségesnek láttam, hogy ebben is tájékozódjunk.A jövőre nézve jó befektetési lehetőséget adhat a nyersanyagpiac. A mostani a konjunktúra már egy érettebb része, régóta egy növekedési fázis van, ilyenkor pedig jellemzően elindulnak felfelé az árak. Az utolsó nagy lejtmenetben idén tavasz környékén lehetett a mélypont, és azóta inkább felfelé mennek a nyersanyagárak. Ráadásul sokszor, amikor a részvények a csúcsra érnek vagy akár már lefelé csorognak, a nyersanyagárak még mindig tudnak felfelé menni, ebből adódóan kockázatkezelés szempontjából is megfontolandó lépés nyersanyagba fektetni.Azt gondoljuk, hogy rövid távon EURHUF-emelkedésre is lehet játszani, de inkább csak kis mozgásokra. El tudom képzelni, hogy a következő három hónapban 315-320 között lesz az árfolyam, de ennek kiaknázása már napi odafigyelést igényel.