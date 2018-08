Az ember, aki a volt Lego-vezérnek köszönheti, hogy ő a leggazdagabb Dániában

Niels Louis-Hansen, a gyógyászati segédeszközöket gyártó Coloplast A/S legnagyobb befektetője lett Dánia leggazdagabb embere 7 milliárd dollárt elérő vagyonával, ezzel letaszítva a trónról Troels Holch Povlsent, aki a Bestseller A/S ruhaipari cég tulajdonosa. Povlsen sem teljesített rosszul eddig idén, vagyona 6,2%-kal 6,7 milliárd dollárra nőtt.Louis-Hansen részben a Coloplastnak köszönheti első helyét, miután a cég részvényeinek árfolyama csak idén több mint 40%-ot emelkedett, ezzel pedig a 70 éves üzletember 21%-os részesedése a cégben 1,4 milliárd dollárt ér. Louis-Hansen másik fő érdekeltsége, az endoszkóp gyártó Ambu A/S még ennél is jobban teljesített, a cég részvényei idén 125%-ot meneteltek.Eddig évekig a Lego-család feje, a Kjeld Kirk Kristiansen volt a dánok leggazdagabb embere, de vagyonának egy részét szétosztotta három gyermeke között. jelenlegi, 5,3 milliárd dollárt kitevő vagyonával a harmadik leggazdagabbnak számít az országban, de ha ebbe beleszámolnánk azt a pénzt is, amit gyerekeinek adott oda (fejenként 5,1 milliárd dollárt), akkor még mindig ő lenne Dánia leggazdagabbja.