Bill Gatesnek sem volt soha annyi pénze, mint most a világ leggazdagabb emberének

Idén eddig 6,6%-ot emelkedtek az Amazon-részvények, ami részben annak köszönhető, hogy az adatok szerint a hálaadást követő 5 hétben az online kiskereskedelmi értékesítések közel 90%-a a cégnél csapódott le.

A mostani árfolyamemelkedésnek köszönhetően Jeff Bezos vagyona olyan magasságokba ért, amely a Bill Gates által 1999-ben elért vagyont is meghaladja. Az Amazon-vezér tavaly októberben vette át Gatestől a világ leggazdagabb embere címet akkori, közel 94 milliárd dolláros vagyonával, ami mára már meghaladja a 105 milliárdot is.Igazság szerint a 62 éves Gates gazdagabb lenne, mint most Bezos, ha nem adományozta volna el vagyonának egy jelentős részét jótékony célokra. Ha Gates teljes vagyona még meglenne, akkor most mintegy 150 milliárd dollárja lenne, ami jóval több, mint Bezos 105 milliárdja. Minden esetre 1996 óta a Microsoft-vezér 70 millió Microsoft-részvényt és közel 3 milliárd dollárnyi készpénzt adományozott.