Dúskálnak a pénzben a magyar gazdagok: simán jöhet évi 400 milliárd tőlük

Parádi-Varga Tamás vezérigazgató SPB Befektetési Zrt. Parádi-Varga Tamás több mint 20 éve dolgozik a private banking szakmában. 1994-ben diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Szakmai pályafutását 1995-ben kezdte a Raiffeisen Bank stratégiai marketing tervezőjeként.... Tovább »

A MiFID 2 implementációja során olyan megoldást kívántunk bevezetni, amely az ügyfelek számára a lehető legkisebb változással jár, és csak a szükséges mértékben hátráltatja a befektetési tanácsadás folyamatát. A január 3-án hatályba lépett új szabályozás miatt az ügyfelek többlet-információkhoz jutnak elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a privátbankárjuk mit, és miért ajánl a számukra, így például miért éri meg nekik az egyik értékpapírból egy másikra váltani. Ezeket írásban, az alkalmassági nyilatkozat keretében kell megindokolnunk, ami mindkét felet arra kényszeríti, hogy az eddigieknél is alaposabban végiggondolják, hogyan és milyen érvek alapján döntenek. Ez a kockázatok kezelésére és az ügyfélkapcsolatokra egyaránt pozitív hatással lesz hosszú távon.Ezen túl van egy még nagyobb előnye a MiFID 2 bevezetésének: a jogalkotó január óta megkülönbözteti a független tanácsadást a nem teljesen függetlentől. Csak az a szolgáltató mondhatja magáról, hogy ő független tanácsadó, amelyik kizárólag az ügyfelétől fogad el jutalékot, a vele kapcsolatban álló többi szereplőtől - például bankoktól, alapkezelőktől - nem. Ennek alapján jelenleg az SPB az egyetlen független private banking tanácsadó Magyarországon, azaz egyedül mi adunk független módon tanácsot valamennyi termékcsoport tekintetében, így a kötvények, a részvények és a befektetési alapok vonatkozásában egyaránt. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen tovább növeli elismertségünket.A MiFID 2-vel ellentétben a GDPR bevezetése semmilyen terhet nem ró az ügyfelekre, sőt, nem is nagyon fogják érzékelni az új szabályozást. A szolgáltatók számára azonban a GDPR-nak való megfelelés még komolyabb feladat lesz, mint a MiFID 2 implementációja volt, elsősorban IT rendszerfejlesztési szempontból. Hozzátenném, hogy a GDPR bevezetése nemcsak a pénzügyi szektort, hanem a teljes gazdaságot érinti, és nem hiszem, hogy a pénzügyi szolgáltatók lennének a felkészülés szempontjából a legnagyobb lemaradásban, hiszen rájuk már eddig is vonatkozott egy sok szempontból még szigorúbb szabályozás is.A magyarországi helyzet az európaival szerencsére éppen ellentétes, ugyanis a befektetési szolgáltatói és a banki piac is rekordnyereséget ért el 2017-ben. A hazai piac szempontjából továbbra is optimista vagyok, a gazdaság teljesítményének felfutásával párhuzamosan ugyanis mind a privátbanki, mind a prémiumbanki szegmens jelentős dinamikát tud felmutatni, és komoly tőkebeáramlással rendelkezik. Bár gyakorta hallani, hogy a privátbanki piac már nagyon erősen leosztott, ennek ellenére piaci szinten évi 8-10 százalékos növekedésre minden további nélkül számítok a következő években, ami figyelemreméltó. A prémium szegmens növekedése pedig még ennél is erőteljesebb lehet.

Az SPB ugyancsak rekordévet zárt tavaly: 2 milliárd forint feletti árbevétellel és 300 millió forint körüli adózás előtti eredménnyel kalkulálunk. Mindezt annak ellenére sikerült elérnünk, hogy egy alacsony hozamkörnyezet határozta meg a piacot. Ez egyébként várhatóan idén is megmarad Európában, tehát mi erre rendezkedtünk be.Köztudott az SPB-ről, hogy hagyományosan erősek vagyunk a nemzetközi vállalati kötvények piacán, azon belül is alapvetően az európai vállalati kötvénypiacon. Mostanában egyre inkább elmozdulunk a változó kamatozású kötvények irányába, amelyek lehetnek akár dollárban denominált, ám nem feltétlenül amerikai, hanem például európai kibocsátású papírok is, amelyeknek a kamata alapvetően a 10 éves amerikai állampapír-hozamhoz igazodik.A lényeg azonban a jövőben sem változik: továbbra is keressük az egyedi befektetési sztorikat, a félreárazott kötvényeket. Az általunk korábban ajánlott papírok közül példaként említhetem Európa egyik legnagyobb atomenergia-ipari óriáscégét, az RWE kötvényeit, vagy az OTP Bank OPUS kötvényét - ami egy speciális sorozat volt, 2016-ig részvényre váltható, azóta úgynevezett floater kötvény -, de a Nordea Bank pénzügyi szolgáltató csoport kötvényét is, illetve más bankok ehhez, az úgynevezett Grandfathered instrumentumhoz hasonló papírjait, amelyek mindegyike jelentős haszonnal kecsegtetett az ajánlások kiadásának időpontjában.Tavaly októberben indítottuk el a prémiumbanki szolgáltatást, amelynek az is a feladata, hogy "felnevelje" a jövő privátbanki ügyfeleit. A tavalyi évet 91 prémium ügyféllel és 830 millió forintos kezelt vagyonnal zártuk, ehhez képest idén március közepén már 398 ügyfélnél és 2,2 milliárdos kezelt vagyonnál tartunk, amivel nagyon elégedettek vagyunk.Míg a hazai privátbanki piac éves növekedése 8-10 százalékos lehet, addig a prémium banki piac bővülése - már csak a bérkiáramlás dinamikája miatt is - biztos, hogy ezt meghaladó mértékű lesz. Úgy gondolom, hogy a prémium banki piac növekedése az idei évben a 15 százalékot is elérheti majd.Az SPB esetében az idei év végére a prémium szegmensben kezelt vagyont összesen 5 milliárd forintra szeretnénk növelni, azaz hatszoros bővülésre számítok, amire az eddigi eredmények alapján minden esélyünk meg is van. Ám ennek elérésénél is előbbre helyezzük azt a célt, hogy a független private banking mellett a független premium banking szolgáltatást is megismertessük a hazai ügyfelekkel.