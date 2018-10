Egyre több fiatal bízza privátbankokra a pénzét

Jelentkezz még ma a holnapi Öngondoskodás konferenciára! ÁTTEKINTÉS

Ugyanazt gondolom erről, amit eddig is: amíg a gazdasági növekedés Magyarországon messze meghaladja az EU-s átlagot - és minden jel erre utal jelenleg -, s amíg a bérkiáramlás dinamikája hasonlóan alakul, mint például az elmúlt évben, addig jó eséllyel a privát és a prémium szegmens is elég dinamikusan fog gyarapodni.Azt nem hiszem, hogy a 16 százalékos bővülés tartósan fenntartható, de egy ugyancsak nagyon szép, évi 8-10 százalékos növekedést képes produkálni a piac a jelenlegi kilátások alapján, ráadásul örvendetes, hogy a privátbanki oldal mellett a prémium szegmens is dinamikus növekedésre képes. Nagy valószínűség szerint tehát a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon még idén megközelíti az 5000 milliárd forintot.Ezt sem látom problémának, mivel egyrészt az ügyfélszámlák száma a tavalyi csökkenés után idén újból növekedésnek indult, másrészt pedig a privátbanki szegmensnek mindig is sajátossága volt a minél nagyobb vagyonkoncentráció, amit manapság is láthatunk. Az is valószínű, hogy több szolgáltató is most kezdi el komolyabban szegmentálni a saját ügyfélbázisát.Az SPB-nél az ügyfélszámlák számának növekedési üteme jelentősen meghaladta a piaci szintet: a privátbanki szegmensben és a prémium oldalon kezelt számláink száma összesen 1794-re emelkedett idén június végére, ami 18,3 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

Parádi-Varga Tamás Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Éppen ezért mi a portfóliónk legnagyobb részében már változó kamatozású kötvényeket tartunk, amik például a 10 éves amerikai állampapírhozamhoz vagy az EKB irányadó rátájához vannak kötve.

A jövő tehát a hibrid tanácsadásé, amely az ügyfél és a privátbankár közötti személyes, bensőséges kapcsolatra, az egyedi tanácsadásra épül, amelyben a privátbankár személyisége és szakmai kompetenciája nem szenvedhet csorbát a digitalizáció miatt.

Ebben komoly szerepe volt a tavaly elindított prémium üzletágunknak, amely az idei első hat hónap alatt teljesítette az éves tervet: a 2018-ra kitűzött 5 milliárdos célt június végére túlszárnyaltuk, ugyanis az első félév végén már több mint 300 prémium ügyfelünk összesen 6,35 milliárdos vagyonát gyarapítottuk. Így a prémium szegmensben 2018 első félévében közel 700 százalékkal növekedtünk a tavaly december végi szinthez viszonyítva.Ez az eredmény persze csak részben köszönhető új ügyfeleinknek, a premium banking elindulásával párhuzamosan ugyanis több, addig privátbanki ügyféllel közösen is arra jutottunk, hogy kedvezőbb a számukra, ha a jövőben prémium ügyfélként szolgáljuk ki őket, mivel így - az elsősorban befektetési alapokból épített portfóliókon keresztül - esetükben még optimálisabb lehet a kockázatkezelés.Nálunk ez hangsúlyos téma: premium banking szolgáltatásunk jellemzője az életkortól függő nyitólimit, ami 35 éves kor alatt 5 millió, 35 éves kor felett pedig 10 millió forint. Ez alapján a több mint 300 prémium ügyfelünk nagyjából egynegyede 35 év alatti, míg körülbelül 75 százaléka annál idősebb.Az életkor szerinti szegmentáció elsősorban azért lényeges a számunkra, mert szeretnénk megszólítani a legfiatalabbakat is, ugyanis ezek az ügyfelek ugyancsak komoly nyitottságot mutatnak a globális portfólióépítésre és a nemzetközi befektetési tanácsadásra, ami - azt gondolom-, az SPB egyik erőssége.Ha megnézzük a hozamgörbék időbeli alakulását, akkor látható, hogy hozamoldalon már elértük a mélypontot. Ez a kötvénypiac szempontjából azért érdekes, mert - ahogy már korábban is mondtuk -, a fix kamatozású kötvények irányából a változó kamatozásúak felé kell elmozdulni. Egyrészt azért, mert az amerikai piac már régen egy kamatemelési ciklusban van, másrészt azért, mert az EKB is előbb-utóbb a kamatemelés útjára lép.Mivel privátbanki ügyfeleink számára teljesen egyedi portfóliókat építünk, ezért a hozamainkról nehéz általánosságban beszélni. Az SPB Befektetési Zrt. tanácsadásában működő Sovereign PB Származtatott Alap az idei első 6 hónap során elért 8,4 százalékos hozamával dobogós helyre került az abszolút hozamú alapok között. Azt gondolom, a jelenlegi piaci környezetben ez kimondottan jó eredménynek számít.Nagyon nagy várakozásokkal tekintek a hazai tőzsde növekedése elé, de nem feltétlenül csak az Xtend piac miatt. Utóbbi kapcsán viszont úgy gondolom, hogy a középvállalati bevezetéseket meg kellene előznie egy-két nagy cég tőzsdére lépésének - akár kisebbségi pakettek tekintetében is -, amelyek nemcsak a hazai, de a külföldi befektetők érdeklődését is jelentősen fokoznák a hazai tőzsde iránt. Ilyen - akár állami - nagyvállalatok bevezetése kiemelkedően jótékony hatással lenne a BÉT működésére csakúgy, mint később a kisebb papírok megjelenésére.Határozottan így gondolom, a mi értékrendünk szerint működő privátbankárt soha nem fogja egy robottanácsadó kiváltani az ügyfélkapcsolatban, de a private banking szegmensben ez nem is lehet cél. Ugyanakkor azt is fontos hangsúlyozni, hogy a konzervatív szemlélet nem egyenlő a maradisággal, tehát nem zárja ki azt, hogy egyébként a háttérben a legmodernebb technológiával dolgozzunk.Ugyanakkor a háttérben olyan rendszereket kell működtetni, amelyek a személyi bankár javaslattételét és döntés-előkészítését, vagy az ügyfelek tájékoztatását segítik.Stratégiánk alapításunk óta változatlan: kisebb és független szereplőként mi az ügyfél és a személyi bankár közötti bizalmi kapcsolatra és a megkülönböztetett figyelemre épülő egyedi kiszolgálásban hiszünk, amelynek során globális portfóliókat építünk egy teljesen objektív, és alapvetően konzervatív befektetői szemlélettel.Az organikus növekedésben hiszek, így építettük fel - hol gyorsabban, hol lassabban - az SPB-t egy kis cégből Magyarország egyetlen, valamennyi piaci szegmensben teljesen független private banking tanácsadójává.Ezekre az értékekre pedig meggyőződésem szerint mindig lesz igény a privátbanki piacon, így mi a jövőben is az eddigi stratégiánkat fogjuk követni.