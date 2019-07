Egyre több magyar kerül be a milliomosklubba - De már több kell, mint havi 200 ezres fizetés

Közelít a 3000 milliárdhoz a prémium banki ügyfélpénz

, ahol az elmúlt időben látott vagyonnövekedés egyik fő oka, hogy a citis ügyfelek átvétele főként a bank prémium szegmensében csapódott le, harmadiknak pedig a Raiffeisen került fel a dobogóra 503 milliárddal, megelőzve ezzel az eddig dobogós CIB-et.

Egyre több pénzt kezelnek a hazai prémium banki szolgáltatók, a, ami jelentős, 14, illetve 16% feletti bővülést jelent féléves és éves szinten.Az adatokat szolgáltatók közülA legnagyobb féléves vagyonnövekedést az alacsony bázis hatására a Diófa mutatta fel 21%-kal, itt 4 milliárdról 4,8 milliárdra ugrott a kezelt vagyon hat hónap alatt. A Diófát követően az OTP 12,5%-os vagyonbővülése volt a második legnagyobb a sorban.Az adatszolgáltatók közül egyelőre a Diófa és az SPB a legkisebbek a piacon, a Raiffeisen idén megelőzte a CIB-et, az Erste pedig nem sokkal marad le az OTP mögött.

Megnéztük azt is, hogy az elmúlt két évben hogyan alakult az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon, ami az elmúlt félévekben 9 millió forint körül alakult, a képet ugyanakkor torzítja, hogy a K&H a vagyonra nem, csak az ügyfélszámlákra vonatkozóan közöl adatot, a vagyonadatok ismeretében a szám valószínűleg 10 millió forint felett lenne:

Egyre több a prémium ügyfélszámla

a Diófa, ahol hat hónap alatt 23,5%-kal 189-re nőtt az ügyfélszámlák száma (az alacsony bázis okozza a jelentős ugrást),

a K&H, ahol közel 15%-kal 50 ezerre nőtt a prémium ügyfélszámlák száma.

Június végén az adatot közlő, a szolgáltatók között mindenki esetében növekedést lehetett megfigyelni. Közülük is kiemelhető fél éves viszonylatban

Havi 400 ezres fizetéstől lehetsz prémium ügyfél

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján 5-35 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 400-1000 ezer forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Az OTP-nél például korábban két prémium szegmens is volt, amelyek közül az egyikbe már havi 200 ezres fizetéssel is be lehetett kerülni. Ez most változott, a banknál egy szegmens maradt, ahova minimum havi 500 ezer forintos jóváírás kell, vagy 7,5 millió forintos megtakarítás.

az OTP mellett az Erste is változtatott korábbi limitjein, az Erste Worldnél a korábbi 20-ról 35 millióra nőtt a belépési limit, viszont az Erste prémium havi jóváírási küszöbe lecsökkent a korábbi 600 ezerről 500 ezerre (40 év alattiak vehetik igénybe ezt a csomagot).

A Diófánál az első prémium szegmensben nőtt a korábbi 10-ről 20 millió forintra a belépési küszöb.

Ebből is látszik, hogyEgyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik vagy meg is haladják a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (a Takaréknál például már 20 millióval, a Budapest Banknál 25 millióval privátbanki ügyféllé lehet válni), bár utóbbi esetben 50 millió forint alatti limittel csak kevés szolgáltató rendelkezik a piacon, ott is az a jellemző, hogy a szolgáltatók sorra emelik a belépési limiteket.

Szinte fej-fej mellett a vidék és a főváros

a szolgáltatók adatközlése szerint, de egyre jönnek fel rájuk a fővárosiak. Jelenleg a vidéki ügyfelek adják a prémium ügyfélbázis 51%-át, a fennmaradó 49%-ot pedig a fővárosiak (ez az arány egy százalékpontot változott a fővárosiak javára fél év alatt).

Rengeteg pénz hever parlagon

, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a pénz harmada alig, mondhatni szinte semmit sem hoz a konyhára.Mindeközben fél év alatt valamelyest csökkent a befektetési alapokban lévő pénz, a kategóriák közül főként a kötvényeket súlyozták át, a részvények pedig nagyobb teret nyertek maguknak.

Jelentős vagyonbővülésre számít a szektor

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények a saját és a piaci vagyon tekintetében is megoszlanak: egyéves időtávon 8-12% közötti növekedést a szolgáltatók többnyire csak saját vagyon tekintetében várnak, míg a piac egésze tekintetében inkább a 0-4% és 4-8% közötti növekedés dominál.

Három éves időtávon a válaszok közel 60%-a szerint a piaci vagyon 4-8%-kal fog bővülni, míg a saját vagyon növekedése kapcsán a 8-12% közötti bővülés volt a népszerűbb válasz.

A prémium szektorra leselkedő kockázatok közül a pénz- és tőkepiaci környezettől tartanak leginkább a szolgáltatók, de a szabályozói és piaci környezet sem marad le sokkal. A harmadik legnagyobb kockázatnál fej-fej mellett végzett a szolgáltatás technikai feltételei, a hazai gazdaságpolitika és az ügyfélbizalom.A Portfolio kérdésére a szolgáltatók kifejtették, hogy az első félév pozitív tőkepiaci eredményei ellenére továbbra is kockázatot jelent a jegybankok kamatpolitikája, a kereskedelmi feszültségek és nem utolsó sorban a nagyon alacsony pénzpiaci hozamok. A szabályozói/piaci környezet gyors változása az utóbbi években is az egyik legmeghatározóbb kockázat volt a szolgáltatók számára és ebben egyelőre nem várnak változást. Újdonságként jelenik meg viszont a MÁP+ és annak elszívó, illetve piactorzító hatása, az új lakossági állampapír kamatadó-mentességével és magas fix hozamával nehéz felvenni a versenyt.