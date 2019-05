Elajándékozza vagyona felét a világ egyik leggazdagabb nője

Bár még meg sem kapta azt a 37 milliárd dollárt, ami a Jeff Bezostól történő válásával jár majd neki, máris odaígérte legalább a felét jótékony célra MacKenzie Bezos.A Giving Pledge nevű szervezetet Bill és Melinda Gates warren Buffettel karöltve hozták létre annak érdekében, hogy példát mutassanak gazdag társaiknak azzal, hogy vagyonuk egy jelentős részét jótékony célra ajánlják fel. A felajánlást azóta már 204 milliárdos megtette velük együtt, összesen 23 országból, MacKenzie a 19 új felajánló egyike.2010 óta Warren Buffett több mint 30 milliárd dollár értékű Berkshire Hathaway-részvényt ajándékozott el, igaz az akkori vagyonához képest a mai így is 85%-kal nagyobb, köszönhetően cége felfelé ívelő részvényárfolyamának.Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere egyelőre nem csatlakozott a kezdeményezéshez, sokan kritizálják is amiatt, hogy csak keveset áldoz vagyonából a szegényebbek és rászorulók megsegítésére. Minden esetre a volt felesége felajánlására reagált a Twitteren, és elmondta, nagyon büszke MacKenzie lépésére.A pár egyébként januárban jelentette be a válást, ennek eredményeképp MacKenzie 4%-os részesedést kap az Amazonban, Bezosnál pedig 12% marad, egyéb vagyonelemek mellett. Mackenzie Bezos jelenleg a 22-dik leggazdagabb ember a világon közel 37 milliárd dolláros vagyonával, és egyben a világ negyedik leggazdagabb nője Francoise Bettencourt Meyers, Alice Walton és Jacqueline Mars mögött.