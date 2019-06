Elképesztő ütemet diktálnak a magyarok az állampapíroknál - Itt a friss előrejelzés

A privátbanki és prémium banki trendekről, folyamatokról is szó lesz a Portfolio október 1-jei Öngondoskodás konferenciáján. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Elképesztő ütemet diktálnak az állampapírok

Magyarországon az utóbbi öt évben 8%-kal nőtt a háztartások személyes vagyona, csak tavaly ez a növekedés 7%-ot tett ki, míg a 2018-2023-as időszakra a tanulmány 7%-os bővüléssel kalkulál . Ezek a számok egyébként többnyire egybevágnak a kelet-európai trendekkel, a globális vagyonnövekedést viszont jóval felülmúlja. Nagy tehát a potenciál a magyar és régiós piacon a vagyonkezelők számára.

. Ezek a számok egyébként többnyire egybevágnak a kelet-európai trendekkel, a globális vagyonnövekedést viszont jóval felülmúlja. Nagy tehát a potenciál a magyar és régiós piacon a vagyonkezelők számára. A magyar, privát kézben lévő vagyon tavaly a tanulmány szerint 300 millió dollárt tett ki, ami a régió vagyonának 6%-át jelenti. Érdekes adat az is, hogy a kelet-európai régiós arányokhoz képest Magyarországon magasabb a nem befektethető eszközök aránya a vagyonon belül, tavaly ez közel 40%-ot tett ki. A befektethető eszközök (részvények, befektetési alapok, valuta, bankbetét, kötvény) tavaly 61%-ot képviseltek , ezeknek aránya 2023-ra 59%-ra csökkenhet, összegszerűen viszont 7%-os vagyongyarapodás lehet csak a befektethető eszközökben 2023-ra.

, ezeknek aránya 2023-ra 59%-ra csökkenhet, összegszerűen viszont 7%-os vagyongyarapodás lehet csak a befektethető eszközökben 2023-ra. A befektetési portfóliót tekintve a magyarok sokkal nagyobb arányban fektetnek részvénybe és befektetési alapba, mint kelet-európai társaik, sőt, ebben a teljes világpiaci átlagot is lekörözzük a több mint 40%-unkkal (globális szinten ez 35% volt tavaly). Emellett viszonylag magas a kötvények aránya is, miközben például a készpénz és bankbetétek aránya 30% körül mozog, szemben a kelet-európai több mint 50%-kal.

a több mint 40%-unkkal (globális szinten ez 35% volt tavaly). Emellett viszonylag magas a kötvények aránya is, miközben például a készpénz és bankbetétek aránya 30% körül mozog, szemben a kelet-európai több mint 50%-kal. A következő 4-5 évre vonatkozó előrejelzések szerint Magyarországon a kötvénybefektetések állománya fog majd a legdinamikusabban, éves szinten 10%-kal nőni , ebben nyilván szerepe van és lesz a lakossági állampapírok felfutásának is.

, ebben nyilván szerepe van és lesz a lakossági állampapírok felfutásának is. Tavaly a dollármilliomosnak számító magyarok a teljes lakossági vagyon 39%-át birtokolták, de a vagyon több mint fele a 0-250 ezer dollárnak megfelelő forinttal bírók kezében volt. Ebben olyan szempontból számítanak változásra, hogy nagyobb vagyon koncentrálódik majd a 100 millió dollár feletti vagyonnal bírók kezében 2023-ra.

Tíz éve nem volt ilyen rossz a tőzsde, az emberek vagyona mégis nőtt

A BCG tanulmánya a globális vagyoni trendek mellett külön kitér Kelet-Európára és ezen belül Magyarországra is. A tanácsadó cég Portfolio-nak küldött, a hazai piacra fókuszáló számaiból többek között kiderül, hogy:Horváth Krisztián, a BCG budapesti irodájának szenior szakértője a magyar adatokhoz még hozzáfűzte, hogy a magyarországi bankok és független szereplők a régiós versenytársakhoz képest sikeresebben konvertálták a betéteket befektetési alapokba. Egyre erősödő versenytársként jelenik meg a vagyonelemek között az állampapír, annak ellenére, hogy a pénzügyi vagyonon belül már ma is jóval magasabb a részaránya, mint kelet-Európában vagy akár globálisan. Fontos magyar jelenség, hogy a pénzügyi vagyonon belül egyre alacsonyabb (bár abszolút összegben növekvő) a külföldön tartott vagyon aránya és néhány éven belül a globális átlag közelébe fog csökkenni, azaz a magyarok egyre kisebb arányban tartják külföldön a vagyonukat.Tíz éve nem volt olyan rossz évük a részvénypiacoknak, mint tavaly, a nagyobb tőzsdeindexek mintegy 20%-ot estek. Mindez hatással voltnövekedésére is, amely tavaly a BCG tanulmánya szerint. Ez jóval alacsonyabb növekedési ütem, mint a 2017-ben mért 7,5%, vagy a 2013 és 2017 között mért éves átlagos 6,2%., mivel ezek a portfóliók többnyire bővelkednek a részvényekben.A tavalyi visszafogottabb vagyonnövekedés ellenére a tanácsadó cég úgy látja, hogy az elmúlt öt évben jelentősen nőtt a globális privát vagyon: 2013 és 2018 között a befektethető eszközök (részvények, befektetési alapok, valuta, bankbetét, kötvény) éves összevetésben 5,5%-kal nőttek és elérték a személyes pénzügyi vagyon 59%-át. Az olyan, nem befektethető pénzügyi eszközök, mint az életbiztosítások, nyugdíjalapok vagy nem tőzsdén jegyzett cégben lévő részesedések a teljes portfólió 41%-át tették ki, ami az elmúlt öt évben közel 5%-os éves növekedésnek felel meg.Egyébként régiós szinten is érezhető volt, hogy a privát vagyonra negatívan hatott a tavalyi tőzsdei visszaesés, az USA-ban és Japánban is csökkent egy év alatt a vagyon, Kelet-Európában viszont 6,8%-kal nőni tudott, még úgy is, hogy Lengyelországban, Romániában és Csehországban is nagy volt a részvénykitettség.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Wealth Report

A globális vagyon fele a milliomosok kezében van

Tavalyegy év alatt, az ő kezükben van a globális privát vagyon 50%-a. A tanulmány alapján továbbra is Észak-Amerikában koncentrálódik a legtöbb dollármilliomos, de 2018 és 2023 között a milliomos populáció Ázsiában mutat majd a leggyorsabb ütemű növekedést, Japánt leszámítva itt több mint 10%-os növekedéssel kalkulálnak, ezt követi majd Afrika és Latin-Amerika. 2023-ra a dollármilliomosok száma a világon elérheti a 27,6 milliót.

Klikk a képre!

Forrás: BCG Wealth Report

Mi lesz a jövőben?

Latin-Amerika 8,2%-kal,

Afrika és a Közel-Kelet 7,7%-kal,

Kelet-Európa és Közép-Ázsia 7,6%, míg

Óceánia 5,8%-kal növekedhet ugyanezen időtávon.

A BCG több elemzést is végzett arra, hogy különféle makrogazdasági és piaci indikátorokat figyelembe véve hogyan alakulhat a világ privát kézben lévő vagyona. A becslés szerint 2018-ról 2023-ra a vagyon 5,7%-kal fog nőni globális szinten. Észak-Amerika továbbra is a vagyonfelhalmozás egyik fő forrása lesz, miután itt az egyik legmagasabb a részvényállomány a portfóliókon belül, ráadásul lehet számítani arra, hogy az észak-amerikai tőkepiacok növekedni fognak, még ha szerényebben is.A tanulmány szerint Észak-Amerikában a vagyon 5,4%-kal 118 ezermilliárd dollárra fog nőni 2023-ra, Nyugat-Európában 3,9%-kal 53,1 ezermilliárdra, míg Japánban alig több mint 1%-kal 17,3 ezermilliárdra. A legnagyobb növekedési sztorija a következő öt évben Ázsia lesz, ott összességében 9,4%-os vagyonnövekedéssel kalkulálnak, ezzel pedig a régió privát vagyona meghaladja majd az 58 ezermilliárdot 2023-ra, ezen kívülA tanulmány kitér arra is, hogy, de ehhez személyre szabott szolgáltatások, termékek kellenek, és az, hogy olyan piacokra és szegmensekre fókuszáljanak, amelyek vagyonoldalról is kulcsszerepet töltenek be. Annak ellenére például, hogy Észak-Amerikában és Nyugat-Európában is csökkent a vagyonnövekedési ütem és a vagyonkezelésen elérhető profitmarzs, méretük miatt továbbra is fontos szerepet töltenek be a vagyonpiacon:

Klikk a képre!

Forrás: BCG Wealth Report