Ez a 10 bank a gazdagok kedvence

A lista dobogós helyein tavaly UBS, Morgan Stanley és Bank of America volt a sorrend.

A tavalyi kedvező részvénypiaci trend a nagy privátbankok kezelt vagyonára is jótékony hatással volt, 2016-hoz képest 4,3%-kal nőtt a frissen beáramló tőke a kezelt vagyonon belül tavaly.A privátbankok közül az ázsiai szolgáltatók tudták leginkább növelni vagyonukat tavaly, átlagosan több mint 15%-kal nőtt az általuk kezelt vagyon. Ehhez képest az európai versenytársaik 7,5%-os, az amerikaiak 13,8%-os átlagos vagyonnövekedési ütemet tudtak felmutatni.Fontos megállapítás az is, hogy tavaly a kezelt vagyon növekedését sok szolgáltató akvizíció útján érte el, elsősorban a feltörekvő piacokon. A szolgáltatók közül a Bank of China már második éve tud kétszámjegyű vagyonnövekedést felmutatni.

A tanulmány a vagyonnövekedés mellett a szolgáltatók költségeire is kitér, amelyek tavaly több mint 8%-ot emelkedtek 2016-hoz képest. A nagyobb költségek elsősorban a technológiai fejlesztési igényeknek tudhatóak be, emellett a szolgáltatóknál viszonylag nagy összeget emésztett fel a back és front office tevékenység modernizálása és fejlesztése is.A nagyobb költségterhek mellett jó hír viszont, hogy a bevételek ennél is nagyobb ütemben nőttek, tavaly közel 14%-ot éves alapon, ezzel pedig a profit 25% felett tudott bővülni, a bevétel arányában pedig a költségek 70% alá estek, most először 2007 óta.