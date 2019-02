Fontos tanácsot ad a híres milliárdos: ennyi évet kellene az első munkahelyen maradni

Egy jó főnököt kellene találnod, aki megtanít téged, hogyan legyél emberi lény, hogyan csináld helyesen és megfelelően a dolgokat

És maradj ott. Ígérj meg magadnak valamit: maradok három évet

Sok katasztrófát és sok problémát láttam már. Amikor a 20-as éveidben vagy, nem tudod, mit csinálsz. Van egy csomó ötleted és azt hiszed, bármit megtehetsz, de igazából semmit sem tudsz

Márpedig Jack Ma szerint az ember első munkahelye a legfontosabb munkahely, ahol arra kell törekedni, hogy a megfelelő mentort vagy főnököt találja meg magának az ember.- mondta, hozzátéve azt is, hogy a cég mérete vagy presztízse ez esetben kevésbé fontos.- tanácsolja az 54 éves üzletember, akit saját bevallása szerint nagyban befolyásolt az első munkahelye és az, meddig maradt ott. Jack Ma első munkahelye egy egyetem volt, ahol angolt tanított. Az egyetem elnöke, aki az állást ajánlotta neki, megígértette vele, hogy hat évig ott marad, és az üzletember meg is fogadta az ígéretét.Elmondása szerint az angol tanárként eltöltött idő megtanította arra, hogyan legyen belőle jó tanár, hogyan kommunikáljon a diákokkal és hogyan nyugtassa le magát. A hat év lejártával pedig 17 alapító társával együtt megalapították az Alibabát.- mondja. Ezért is javasolja azt, hogy mindenkinek egy jó főnököt/mentort kell találnia, és ki kell tartani egy darabig.